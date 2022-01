Chi è Can Yaman: vita privata, fidanzata, Leotta, Sanremo

Chi è Can Yaman, l'attore turco famoso più per le notizie di gossip che per le sue ultime partecipazioni in tv.

Chi è Can Yaman: l’attore turco ha fatto più successo negli ultimi tempi per le notizie di gossip che per la sua carriera artistica. Famosa la sua relazione con Diletta Leotta.

Chi è Can Yaman: vita privata

Can Yaman, nato l’8 novembre del 1989, è un attore turco, modello e avvocato di 31 anni originario di Instanbul. Ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul dove si era distinto come uno degli studenti più promettenti, poi si è trasferito negli Stati Uniti grazie a un programma di scambio tra studenti.

Nel 2012 si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete ed ha iniziato subito a lavorare come avvocato. Conosce correttamente quattro lingue: turco, inglese, italiano , tedesco e sta attualmente studiando la lingua spagnola. Il suo nome in turco significa “Spirito”, “Vita”, “Anima” o “Cuore”.

La carriera da avvocato non fa per lui tanto che inizia quella del Cinema e nel 2014 uno degli attori più amati in Turchia grazie alla partecipazione a diverse serie tv.

Il successo internazionale gli arriva con l’interpretazione di Ferit Aslan in “Bitter Sweet” e di Can Divit in Erkenci Kus, dove sfoggiava un fisico super palestrato e capelli lunghi. Nel gennaio del 2020 ha svolto il servizio militare obbligatorio in Turchia.

Nel 2021 can Yaman ha girato una serie prodotta dalla casa di produzione Lux Vide (la stessa che ha prodotto la serie “I Medici”) dove interpreta Sandokan: sarà protagonista e reciterà al fianco di Luca Argentero e Alessandro Preziosi.

Can Yaman: fidanzata

Dopo tanti presunti flirt pare che Can Yaman sia fidanzato con una ragazza siciliana conosciuta sul set di Viola come il mare, la serie che l’attore turco sta girando a Palermo. Maria Giovanna Adamo, presunta fidanzata di Can Yaman secondo la rivista Chi, è una ragazza di 25 anni nata a Crotone. Dai profili social della ragazza si evince che ha lavorato come modella.

La relazione con Diletta Leotta

Can Yaman si è fatto conoscere ancora di più al pubblico italiano grazie alla relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, amata dagli italiani non solo per le sue doti da conduttrice. Il 5 Febbraio 2021 Can Yaman posta su Instagram una foto in compagnia di Diletta di fatto ufficializzando la loro relazione. Addirittura lui le regala un anello ed è intenzionato a sposarla. Pare che lui sia un tipo molto geloso.

Poi, inaspettatamente dopo l’estate del 2021 il loro amore finisce.

Can Yaman: Sanremo

Sui social è scoppiata una polemica rispetto a una possibile partecipazione dell’attore turco come ospite a Sanremo 2022. data per certa da alcuni giornali di gossip. Can però ha dovuto smentire tutto con un post su Instagram: “Non sapevo di andare a Sanremo. A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah”.