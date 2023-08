Concerto Levante 25 agosto a Noto: orario e scaletta

La cantante Levante è pronta ad esibirsi venerdì 25 agosto in un concerto a Noto presso la Scalinata della Cattedrale. La cornice è sicuramente particolarmente suggestiva così come tutta la città di Noto, scelta anche dai Ferragnez per celebrare il loro matrimonio.

Concerto Levante 25 agosto a Noto: a che ora inizia

Il concerto di Levante a Noto, in provincia di Siracusa, è l’unica data in Sicilia del tour della cantante. L’evento si terrà, per la precisione, in piazza del Municipio a Noto presso la Scalinata della Cattedrale e avrà inizio alle ore 21.

Biglietti

Alcuni biglietti, per chi volesse partecipare all’ultimo momento, sono ancora disponibili su TicketOne.

Scaletta delle canzoni

Il concerto di Levante del 25 agosto, verosimilmente, dovrebbe ricalcare le scalette degli altri concerti del tour. Ecco le canzoni che dovrebbero essere in programma:

Invincibile

Andrà tutto bene

Le mie mille me

Le lacrime non macchiano

Io ti maledico

Sbadiglio

Fa male qui

Caruso

Ciao per sempre

1996

Duri come me

Lo stretto necessario

Cuori d’artificio

Capitale mio capitale

Non me ne frega niente

Bravi tutti voi

Abbi cura di te

Mi manchi

Pezzo di me

Alfonso

Tutti i santi giorni

Vertigine

Leggera

Gesù

Canzone d’estate

Tiki

Vivo

Dall’alba al tramonto