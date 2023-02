The Flash, il film con Ezra Miller e Michael Keaton: uscita, cast e trailer

The Flash è pronto per sbarcare nelle sale cinematografiche nei prossimi mesi. Il trailer mostrato al Super Bowl ha fatto vedere tanti dettagli in esclusiva soprattutto su alcuni vecchi e nuovi personaggi protagonisti del film.

The Flash: uscita e cast

The Flash arriva al Cinema con tante sorprese e vecchi personaggi. L’uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 14 giugno 2023. Ecco la sinossi ufficiale: “In “The Flash” i mondi si incontreranno quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo, e cambiare gli eventi del passato. Quando il tentativo di salvare la sua famiglia inavvertitamente altera il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod torna a minacciare la distruzione, e senza alcun supereroe a cui rivolgersi… A meno che Barry non riesca a convincere un Batman decisamente diverso a tornare in campo per salvare un kryptoniano imprigionato … malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l’universo?”.

Ezra Miller torna nei panni di Barry Allen\Flash e sarà affiancato da nuovi e vecchi personaggi. Iniziando da un doppio Batman: il primo interpretato da Ben Affleck mentre il secondo vede il ritorno nei panni del pipistrello Michael Keaton. Saranno inoltre di ritorno molti volti noti tra cui il Generale Zod e Faora, già introdotti ne L’Uomo d’Acciaio e Sasha Calle al debutto nel ruolo di Kara Zor-El, meglio nota come Supergirl. Antje Traue nel ruolo di Faora, Temuera Morrison nel ruolo di Tom Curry e Kiersey Clemons di ritorno nel ruolo di Iris West dopo la sua apparizione in Zack Snyder’s Justice League. Ron Livingston in sostituzione di Billy Crudup nel ruolo di Henry Allen e Maribel Verdú nel ruolo di Nora Allen. Completano il cast Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso i cui ruoli rimangono al momento ancora sconosciuti.

Il trailer