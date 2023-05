Chi è Brena Lodigiani, da ballerina ad attrice: fidanzato, figli, tv

Brenda Lodigiani è un’attrice, imitatrice e conduttrice televisiva, che sarà ospite della trasmissione Nudi per la vita che andrà in onda martedì 30 maggio 2023.

Affiancherà la Gialappa’s Band nel nuovo programma “GialappaShow”.

Chi è Brenda Lodigiani

Brenda Lodigiani è un’attrice, imitatrice e conduttrice televisiva, nata a Sant’Angelo Lodigiano il 30 dicembre 1987 (ha quindi attualmente 35 anni). Conosciuta per aver partecipato alla webserie ‘La Villa di Lato’ (2009), Don Matteo (2000) e ‘Un fidanzato per mia moglie’ (2014), ha esordito nel mondo dello spettacolo come ballerina di danza classica e modern jazz. Nel gennaio 2010 fa parte del cast di ‘Quelli che il calcio’. Più recentemente ha recitato nei film diretti dal collettivo ‘Il Terzo Segreto di Satira – Si muore tutti democristiani’ (2017) e in ‘Mollo tutto e apro un chiringuito’ (2021), ricoprendo il ruolo dell’Imbruttita.

Brenda in tv

Come conduttrice, Brenda è stata al timone di programmi per bambini su Disney Channel dal 2005 al 2008, tra cui Disney 365. Nel 2008 ha curato con Marco Balestri i collegamenti dal Motor Show per R101. Si è poi fatta conoscere grazie alla sua partecipazione al programma di Rai 2, Scorie, in cui interpreta inizialmente la fatina de ‘Il prato della fantasia’ e successivamente imita la cantante italiana Arisa.

Nel 2023 è stata una delle protagoniste della terza stagione di Lol-Chi ride è fuori su Amazon Prime Video.

La collaborazione con Il Milanese Imbruttito

Brenda collabora anche con Germano Lanzoni per la recita nei videoclip de ‘Il Milanese Imbruttito’, dove interpreta un personaggio stereotipato della giovane milanese rampante.

Fidanzato e figli di Brenda Lodigiani

Brenda è legata a Federico Teoldi, direttore della fotografia milanese, con il quale ha avuto due figli: una bambina di nome Olivia nata a novembre del 2017 e Tobia, nato invece nel nel 2020.