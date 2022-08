Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata e, da quanto mostra anche sui social, si è innamorato. A qualche mese dalla fine della burrascosa relazione con Lulù Selassiè, ex concorrente come lui al Grande Fratello Vip 6, il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello è uscito con la nuova fidanzata.

Manuel Bortuzzo, nuova fidanzata dopo Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo, dopo un periodo travagliato e la fine della storia con Lulù Selassiè, è uscito allo scoperto in compagnia della nuova fidanzata che da qualche tempo ha iniziato a fargli battere il cuore.

Si tratta di Angelica Benevieri, tiktoker da 300mila follower. A svelare il primo bacio con Manuel Bortuzzo è stata proprio Angelica, che ha pubblicato una sua foto di un bacio molto appassionato con Manuel, scatto condiviso da Bortuzzo sul suo profilo Instagram e che ufficializza la nuova relazione del nuotatore.

L’addio di Manuel a Lulù

La nuova storia d’amore con Angelica arriva dopo la rottura con la principessa Selassiè Lulù.

Tra i due, in particolare, vi erano state secondo Bortuzzo “Divergenze di vedute che non possono essere superate.” (come ha detto in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni di inizio maggio). “Ci abbiamo provato, ma la nostra storia resta una bellissima parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”. Lulù aveva poi risposto alle dichiarazioni di Manuel, condividendo qualche dettaglio in più sulla rottura e affermando di essersi sentita ferita di essere stata freddamente lasciata con un comunicato dell’ANSA.