Allarme dall’Aifa: ritirati farmaci contro la trombosi

Allarme dall’Aifa: ritirati diversi lotti di farmaci anticoagulanti, usati contro la trombosi. La disposizione dell’Agenzia Italiana del Farmaco arriva dopo una segnalazione della Sandoz S.p.a., una divisione della Novartis, la stessa casa produttrice del farmaco.

Aifa, ritirati dal mercato farmaci anti-trombosi: alto rischio di complicazioni

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha imposto il ritiro di venti lotti di acido acetilsalicilico Sandoz 100MG 30. Si tratta di farmaci anticoagulanti, normalmente usati per contrastare il rischio di trombosi e la formazione di pericolosi coaguli. Le sostanze contenute nel farmaco, infatti, aiutano a rendere più fluida la circolazione del sangue. Questi farmaci sono noti anche come agenti antiaggreganti piastrinici.

La disposizione dell’Aifa arriva in seguito a una segnalazione dei produttori del farmaco, la Sandoz S.p.a., una divisione della multinazionale farmaceutica svizzera Novartis. La casa farmaceutica avrebbe deciso di ritirare volontariamente i lotti del farmaco a causa di una difformità dei risultati. I lotti in questione presentavano un alto rischio di generare complicazioni per chi soffre di malattie cardiovascolari, compresi i pazienti a rischio trombosi.

I lotti ritirati del farmaco della Sandoz

L’Aifa, dopo l’allarme della Sandoz S.p.a., ha ritirato dal mercato i seguenti venti lotti: AIC 042200016 lotto KN8048, AIC 042200016 lotto KN8911, AIC 042200016 lotto KN8912, AIC 042200016 lotto KR1166, AIC 042200016 lotto KT4463, AIC 042200016 lotto KT4464, AIC 042200016 lotto KT4465, AIC 042200016 lotto KT9817, AIC 042200016 lotto KU1379, AIC 042200016 Lotto KU1666, AIC 042200016 lotto KU1667, AIC 042200016 lotto KU1668, AIC 042200016 lotto KU1669, AIC 042200016 lotto LH7856, AIC 042200016 lotto LH7859, AIC 042200016 lotto LJ2910, AIC 042200016 lotto LJ2911, AIC 042200016 lotto LJ2912, AIC 042200016 lotto LK0905.