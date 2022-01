Chi è Arianna Bergamaschi, cantante dell’Inno di Mameli in Supercoppa

Chi è Arianna Bergamaschi? La cantante e attrice teatrale 46enne è molto nota nel panorama italiano e internazionale. Ha cantato l’Inno di Mameli prima della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus.

Chi è Arianna Bergamaschi, vita e carriera

Nata a Milano l’11 novembre 1975, Arianna Bergamaschi è figlia della cantautrice Graziella Caly. Va il suo esordio nel mondo della musica e dello spettacolo quando è ancora una bambina. Fino ai 12 anni partecipa a molte campagne pubblicitarie, poi fa il suo debutto televisivo al varietà Rai Fantastico. A soli 14 anni, nel 1989, esordisce come attrice, recitando nello sceneggiato I Promessi Sposi.

In quello stesso anno comincia anche a studiare danza: i suoi insegnanti sono Brian Bullard e Garrison Rochelle.

Nel 1990 diventa la testimonial di Disney Italia. Incide ben quattro album, tra cui Siamo Forti, per la Walt Disney Records, e gestisce su Topolino la rubrica Il filo di Arianna. In quegli anni viene invitata come ospite in diverse trasmissioni televisive, tra cui Domenica In, Telethon, Fantastico e Disney Club. Nel 1998 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con Ritorna, ottenendo il terzo posto.

Ci riprova l’anno dopo, nella categoria Nuove Proposte, portando il brano C’è che ti amo. Negli ultimi anni, la cantante si è fatta conoscere anche all’estero, grazie alle sue collaborazioni con noti artisti internazionali, tra cui Pittbull, Will.i.am, Flo Rida e Shaggy.

Arianna Bergamaschi è nota anche per la sua prospera carriera teatrale. Dal 2000 a oggi ha recitato in moltissimi musical e rappresentazioni teatrali. Tra questi si ricordano Il Mago di Oz, Sogno di una notte di mezza estate e Tre cuori in affitto, spettacolo teatrale ispirato alla celebre sitcom americana diretto da Pino Insegno in cui ha recitato insieme a Paolo Ruffini.

Ha recitato inoltre nel ruolo di Belle nel musical ispirato a La Bella e la Bestia.

Vita privata

Nel 2014, dopo ben sette anni di fidanzamento, Arianna Bergamaschi si è sposata con il manager francese Olivier Francois, attuale amministratore delegato della FIAT.

La coppia ha avuto un figlio, nato nel 2016. I due tengono molto alla propria riservatezza. La cantante pubblica raramente foto private sul suo profilo instagram, preferendo concentrarsi su aggiornamenti sulla sua carriera canora.

L’Inno di Mameli in Supercoppa

Il 12 gennaio 2022, Arianna Bergamaschi ha cantato l’Inno di Mameli prima della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. La cantante ha cantato a cappella, dando la sua personale interpretazione dell’Inno che ha ricevuto reazioni contrastanti da parte del pubblico a casa e dei social.

Il giornalista Paolo Bargiggia, ha stroncato l’esibizione di Arianna: “Con un inno nazionale cantato così a cacchio, si ammoscerebbe anche Rambo! Suonare quello normale pare brutto vero?”.