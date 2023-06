Flavio Briatore da Bianca Berlinguer difende la Meloni e i ricchi: “Perché criminalizzate chi ha una barca”

Flavio Briatore da Bianca Berlinguer ha elogiato e difeso la Meloni con il suo Governo. L’imprenditore ha voluto anche difendere al categoria dei ricchi imprenditori, fondamentali, secondo lui, per l’economia del Paese.

Flavio Briatore da Bianca Berlinguer difende la Meloni

Flavio Briatore è stato ospite in collegamento con il programma di Bianca Berlinguer, “Carta Bianca”. L’imprenditore ha elogiato e difeso la Meloni con il suo Governo. “Abbiamo avuto governi che non hanno fatto assolutamente nulla, ora c’è un governo di destra che si occupa di infrastrutture e lavoro”. “Giorgia Meloni sta lavorando molto, ha portato l’Italia nel centro dell’Europa. Abbiamo di nuovo una grande credibilità. Prima di lei, c’era Mario Draghi che aveva una reputazione fantastica ma non ci ricordiamo grandi cose, a parte mandare via Giuseppe Conte”.

“Dopo anni abbiamo liberalizzato i cantieri, abbiamo un nuovo codice degli appalti, c’è il progetto del Ponte sulle Stretto. Abbiamo avuto governi che non hanno fatto assolutamente nulla, ora c’è un governo di destra che si occupa di infrastrutture e lavoro. Hanno tolto finalmente il reddito di cittadinanza, lasciandolo per la gente che ha bisogno. C’è un bonus sul turismo per chi assume, poi c’è la riforma della giustizia. La fila è lunga…”, ha dichiarato a Cartabianca.

Briatore sui ricchi: “Perché criminalizzate chi ha una barca”

Poi, Briatore ha difeso la sua categoria, quella dei ricchi imprenditori: “La politica dovrebbe aiutare le persone in difficoltà. Ma non bisogna criminalizzare il turismo ricco, che lascia soldi sul territorio e dà lavoro. Io ho avuto 12 anni di persecuzione dal tribunale di Genova per la mia barca, l’hanno anche venduta. Poi sono stato assolto per non aver commesso il fatto. C’era odio perché la barca era mia”.

Infine, “Dovremmo tassare e vessare i benestanti solo perché sono ricchi? Così chi viene a spendere in Italia se ne andrà da altre parti… Per fortuna gli italiani hanno bocciato le soluzioni della sinistra!”.

