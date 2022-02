Chi è Chiara Sturdà, la fidanzata di Ermal Meta (FOTO)

Chi è Chiara Sturdà, la fidanzata di Ermal Meta? Il cantautore di origini albanesi è uno dei concorrenti della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Frequenta Chiara Sturdà dal 2020.

Chi è la fidanzata di Ermal Meta, Chiara Sturdà

Chiara Sturdà la fidanzata di Ermal Meta. Nata a Milano nel 1990, Chiara si è laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Economia e gestione aziendale. In carriera, Chiara Sturdà ha lavorato nei settori più disparati.

È stata una stagista all’ospedale Fatebenefratelli, nel 2018 ha fatto la commentatrice sportiva a Bergamo Tv nel 2018 e ha frequentato un Workshop in giornalismo sportivo a Sportitalia. Chiara è inoltre una grande appassionata di volley anche se per lavoro oggi si occupa di calcio. È infatti agente sportiva e marketing manager per una società che si occupa di consulenza legale per sportivi, soprattutto calciatori.

Chiara Sturdà è entrata nella vita di Ermal nel 2020, due anni dopo la fine della lunga storia del cantante con Silvia Notargiacomo, durata quasi 10 anni.

L’artista è sempre stato molto riservato sulla vita privata e non ha mai parlato dei motivi che hanno portata alla rottura con Silvia nel 2018, che ha dato inizio a un periodo molto difficile per lui. I due si sono messi insieme dopo un breve periodo di frequentazione e hanno reso pubblica la loro storia solo nell’Aprile del 2020. Oggi Chiara ed Ermal convivono, ma non è chiaro dove si siano trasferiti.

In passato il cantautore viveva a Bari con la sua ex compagna, ma è molto probabile che abbia deciso di lasciarsi il passato alle spalle e di cambiare aria.

La coppia sui social: dove seguirli?

Ermal Meta e Chiara preferiscono vivere la loro storia d’amore in forma molto privata e discreta. L’artista non è solito condividere molte foto di coppia sul suo profilo instagram, dove tende a postare immagini e video dei suoi concerti. Anche Chiara ha un account, che però sceglie di tenere privato. La coppia è comunque molto amata dal pubblico del web. I fan hanno dedicato loro una pagina instagram ufficiale, Meta_Sturda, dove hanno raccolto i rari scatti e video condivisi dai due fidanzati.