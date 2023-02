Chi è Angela Robusti, la compagna di Pippo Inzaghi

Chi è Angela Robusti, compagna di Filippo Inzaghi, ex calciatore e attuale tecnico della Reggina. I due hanno già un figlio, di nome Edoardo, e sono in dolce attesa. La famiglia continua ad allargarsi e la coppia si dice innamoratissima.

Angela Robusti: chi è e cosa fa

Dal matrimonio rimandato all’attesa del secondo figlio, anzi in questo caso una bambina, che verrà chiamata Emilia. Così Angela Robusti ha conquistato il cuore di Pippo Inzaghi, che aveva il merito di uno degli scapoli più cercati. La coppia è ormai ben consolidata ed è in procinto di allargare il proprio nucleo familiare.

Angela Robusti è di Udine e ha 33 anni. Oltre ad essere conosciuta come compagna di Inzaghi, è anche un’imprenditrice che si occupa di vari ambiti: il wedding, la moda e il business. Possiede una laurea in architettura, sebbene la sua sfera lavorativa sia stata tutt’altro. Senza dubbio l’indiscutibile bellezza – e il suo modo di fare – le hanno permesso di affermarsi in un settore duro come quello della moda.

Si fa le ossa lavorando come fotomodella e collaborando con diversi marchi in qualità di testimonial. Nel 2012 ha anche preso parte a Miss Italia, giungendo addirittura in finale, seppur senza vincere. La popolarità la deve però alla partecipazione a Uomini e Donne, nei panni della corteggiatrice. Attualmente Angela Robusti si occupa dell’organizzazione di determinati eventi, essendo anche diventata – da poco – mamma del piccolo Edoardo, di circa 15 mesi.

Con Filippo Inzaghi è anche in programma il matrimonio, slittato già in due occasioni: prima per la nascita del primogenito e poi per la gravidanza – e immininente – nascia della new entry, ovvero Emilia. Le nozze sono comunque programmate per il 2024, salvo altre gravidanze inattese. I due continuano a dimostrare il loro affiatamento e Angela Robusti continua a far parlare di sé sui social, vantando ben 74.000 follower su Instagram.

