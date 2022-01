Chi è Amanda Sandrelli: malattia, figli, compagno attuale

Chi è Amanda Sandrelli, attrice e regista, figlia d'arte da parte di entrambi genitori. Ha iniziato da giovanissima recitando anche in cult

Chi è Amanda Sandrelli: è soprattutto figlia d’arte da entrambi genitori. Ha intrapreso la carriera di attrice ma anche quella di regista. Ha lavorato spesso in coppia con i genitori.

Chi è Amanda Sandrelli: vita privata

Amanda Sandrelli, nata a Losanna il 31 ottobre del 1964, è un’attrice e regista italiana. Figlia d’arte: il padre, infatti, è il cantautore genovese Gino Paoli, mentre la madre è l’attrice Stefania Sandrelli.

Debutta giovanissima a soli 20 anni al cinema nel film “L’attenzione” in cui recita accanto alla madre Stefania Sandrelli.

Nel 1985 arriva anche il debutto in televisione recitando nella serie tv “Investigatori d’Italia“. Ha recitato anche nel famoso film “Non ci resta che piangere” con Massimo Troisi e Roberto Benigni.

Nel 1991 interpreta con il padre Gino Paoli la canzone “La bella e la bestia“, colonna sonora del classico Disney. Con la madre Stefania, inoltre, ha lavorato anche per il film “Christine Cristina” e per la fiction “Io e mamma“.

Come regista ha diretto il cortometraggio Un amore possibile e il documentario Piedi x Terra, prodotto da Leone Crescenzi per Shape Studio nel 2007; quest’ultimo narra della sua esperienza con Mobwuto, il bambino malawita adottato circa dieci anni prima con ActionAid Italia.

Amanda Sandrelli: malattia

La Sandrelli raccontato a La Repubblica, nel 2020, che ha avuto il cancro nel 2009. “Inutile dire che, quando mi hanno detto la diagnosi, ho avuto paura in quei momenti ti trovi su un crinale, senti la parola ‘cancro’ e pensi alla morte o alle mutilazioni.

Da questo punto di vista, il lavoro del professor Veronesi è stato importantissimo“, ha raccontato.

Amanda Sandrelli: figli

Amanda Sandrelli si è sposata nel 1999 con l’attore di origini peruviane Blas Roca-Rey.

Dal matrimonio sono nati i due splendidi figli di Amanda Sandrelli: Rocco nel 1998 e Francisco nel 2004. L’attrice ha anche adottato un bambino malawita di nome Mobwuto.

Sandrelli: compagno attuale

Nel 2013 l’attrice ha però annunciato la separazione dal marito. Attualmente ha un nuovo compagno ma è sconosciuta la sua identità.

Su di lui l’attrice ha dichiarato: “L’ho conosciuto a Milano quando io avevo 14 anni e lui 17. E’ stato totalmente casuale l’incontro. Non ci siamo detti nulla, non ci siamo chiesti nulla, non abbiamo fatto nessun tipo di programma“