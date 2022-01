Chi è Alvise Rigo, ex rugbista ora concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci lo stima e per molti è il "nuovo Can Yaman"

Alvise Rigo, nato a Venezia il 12 dicembre 1992, è un ex rugbista, diventato molto famoso negli ultimi mesi come concorrente dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. Lo statuario neo-ballerino sta cercando di farsi strada nel mondo dello spettacolo ed è molto stimato dalla conduttrice, che lo ha fortemente voluto in trasmissione. Ma chi è esattamente Alvise Rigo?

Chi è Alvise Rigo, dal rugby a Ballando con le Stelle

Nato e cresciuto a Venezia, Alvise Rigo ha passato la sua infanzia nella città lagunare. Si diploma al liceo scientifico di Venezia, per poi trasferirsi a Padova, dove segue un corso universitario di mediazione linguistica e culturale, approfondendo lo studio dell’inglese e dello spagnolo.

Da sempre amante dello sport, si trasferisce in Veneto anche per coltivare la sua passione per il rugby, sport in cui si afferma come utility back.

Fa il suo esordio tra i professionisti con il Mogliano Rugby, per poi trasferirsi al CUS Padova e nel Valsugana. Viene ingaggiato nella stagione 2015/16 dalla Lazio, dove gioca per un anno. Dal 2016/17 gioca invece nel Petrarca Rugby, per poi tornare al Valsugana Rugby nella stagione 2018/19.

Prima di arrivare sul palco di Ballando con le stelle, Alvise Rigo si è dimostrato particolarmente eclettico, alternando alla sua carriera professionistica nel rugby a molti lavori.

L’ex rugbista ha lavorato come modello, barman e buttafuori in diversi locali, ed è anche un personal trainer per la catena di centri fitness Virgin Active. Rigo è stato inoltre un addetto alla security personale di diversi VIP, tra cui Kendall Jenner e Antonella Clerici.

Fa il suo esordio televisivo proprio insieme alla conduttrice di È sempre mezzogiorno!, dove è un valletto sul palco dell’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2020.

“Fuori dal campo sono il più buono”

Alvise Rigo pare aver molto colpito gli addetti ai lavori, che lo definiscono il nuovo Can Yaman.

Alla notizia del suo ingresso ufficiale a Ballando con le stelle, si è presentato così: “Terminata la carriera da rugbista professionista mi sono trasferito a Milano: nuova vita e nuovi progetti nel mondo del fitness, della moda e della sicurezza privata, che sono gli ambiti che mi hanno sempre interessato.

“Il mio fisico?” -continua l’ex rugbista- “Dietro c’è costanza e disciplina, che non significa assolutamente privazione. Io sono sempre stato in campo il più cattivo, ma fuori dal campo il più buono: so “mettere” la faccia da duro, ma la cosa bella sono i rapporti di amicizia che ho creato nel tempo.

Anche con quelli che erano gli avversari, fuori dal campo ci abbracciavamo. Non mai piace auto elogiarmi, ma se dovessi dire un mio pregio sicuramente c’è la capacità di creare empatia con chi mi sta vicino, anche sul lavoro”.

Intervistato da Visto, Alvise Rigo non ha nascosto che la decisione di partecipare al talent di Rai 1 gli è costata un paio di amichevoli prese in giro dai suoi familiari: “Dopo la decisione di partecipare a Ballando con le stelle la mia famiglia mi sta prendendo in giro.

Mio papà è un ex triatleta professionista, mia mamma una ex campionessa di salto in alto”.

Nell’intervista, Alvise ha fatto molti complimenti alla conduttrice Milly Carlucci: “Milly, che ho incontrato la prima volta in videochiamata, ha fatto davvero un ottimo lavoro. Quando ci siamo visti di persona ero molto emozionato: avevo capito da subito che è molto alla mano. È una persona, non un personaggio. Al netto delle difficoltà fisiche e di apprendimento non vedo l’ora che il programma cominci”.

Alvise Rigo è fidanzato? La storia con Tove Villfor

A Ballando con le Stelle Alvise Rigo ha ballato in coppia con Tove Villfor: una coppia molto affiatata, da cui i fan speravano nascesse una bella storia d’amore… Ma Alvise Rigo non lascia trasparire quasi nulla della sua vita privata e non si se abbia una fidanzata.