Chi è Alessandra Canale, annunciatrice in Rai: studi, carriera, tv, libri

Alessandra Canale è un’annunciatrice televisiva e conduttrice televisiva e attrice cinematografica italiana che ha lavorato per molto tempo in Rai. Sarà ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone.

Chi è Alessandra Canale

Alessandra Canale, pseudonimo di Alessandra Pimpinella, è un’annunciatrice televisiva, conduttrice televisiva e attrice cinematografica italiana. Nata il 31 ottobre 1963 a Formia, ha 59 anni ed è stata in Rai come annunciatrice dal 1983 al 2003 e nuovamente dal 2010 al 2016.

Studi

Alessandra Canale si è laureata in Lettere e in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. Dal 1989 è giornalista pubblicista iscritta all’Ordine del Lazio.

Libri di Alessandra Canale

L’annunciatrice ha scritto anche alcuni libri, tra i quali citiamo Le pagine gialle della TV (1996), La ragazza del Carrubo (1997), la raccolta di fiabe recitate Ti voglio raccontare una storia e Vi voglio bene (2004).

Carriera in Rai

Nel corso della sua carriera la si ricorda per le rubriche meteo di Rai 1 e Rai 3 (alternata alle sue colleghe), e le rubriche ACI sulla viabilità. È stata anche al fianco di Aldo Biscardi in un’edizione de Il processo del lunedì su Rai 3 e ha partecipato e condotto diverse trasmissioni televisive come Ballando con le stelle, Torno sabato, Spaziolibero ed Il sabato dello Zecchino.

Dal 23 agosto 2016 è entrata a far parte della struttura Rai Pubblica Utilità presentando le rubriche Rai CCISS (ora Rai Mobilità), Onda verde, Meteo Sera e Meteo Europa.