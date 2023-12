Incidenti stradali mortali, uccisi 434 pedoni nel 2023: oltre 70 nel Lazio

Il bilancio degli incidenti stradali mortali del 2023: uccisi 434 pedoni, 73 solo nel Lazio. I dati desolanti del report dell’Asaps sulla sicurezza stradale.

L’Asaps, l’Associazione Amici della Polizia Stradale, ha pubblicato un report sulle vittime degli incidenti stradali nel 2023, stilato in collaborazione con Sapidata e l’Osservatorio Pedoni. In base ai dati raccolti nel corso dell’anno dal primo gennaio al 24 dicembre sono morti in strada ben 434 pedoni. La regione più pericolosa da questo punto di vista è il Lazio, detentore del poco invidiabile record di incidenti letali nel 2023 con 73 vittime. Di queste ben 42 sono morte a Roma. Completano il podio la Lombardia e la Campania, rispettivamente con 52 e 44 vittime. La strage stradale non si è fermata nel periodo natalizio: nell’ultima settimana si sono aggiunte altre 13 vittime.

I dati sulle vittime, più della metà sono persone anziane

I dati raccolti dal report di Asaps mostrano che oltre la metà delle vittime in strada sono persone anziane. Ben 227 dei 434 pedoni travolti avevano un’età superiore ai 65 anni. Non mancano vittime tra i più giovani, sono 17 i morti di età inferiore ai 17 anni. Complessivamente le vittime di incidenti includono 280 uomini e 154 donne.