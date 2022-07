Amazon Prime Day 2022: quando, offerte e come funzionano

Amazon Prime Day 2022: ci saranno delle ore a disposizione per usufruire di tantissimi sconti ed offerte da non perdere.

Amazon Prime Day 2022: ci saranno quasi 48 ore di offerte e sconti su tantissimi prodotti. Ecco come sarà possibile accedere e prendere parte a questo tempo di offerte del famoso e-commerce. Basta seguire anche le indicazioni direttamente sulla piattaforma.

Amazon Prime Day 2022: quando

Amazon Prime Day è pronto a partire con quasi 48 ore di sconti ed offerte su tantissimi prodotti. Le offerte inizieranno nella notte del 12 con le offerte che partiranno ufficialmente dalla mezzanotte (00:01) e termineranno alle 23:59 del 13 luglio.

Amazon Prime Day 2022: offerte

Ecco nelle quasi 48 ore quali sono gli sconti a disposizione: alle offerte “Top”, di durata compresa tra le 24 e le 48 ore, si affiancano le offerte “Lampo”, così chiamate per la loro durata limitata (tra le 6 e le 12 ore). Ad aggiungersi sono anche le “Offerte da non perdere”, categoria in cui trovano spazio le migliori promozioni tratte dalle sezioni soprattutto che riguardano la tecnologia.

Come funzionano

Per usufruire degli sconti è necessario risultare iscritti ad Amazon Prime, ma non è importante esserlo da tempo: fondamentale è solamente attivare l’iscrizione prima dell’inizio dell’evento. I primi 30 giorni sono gratuiti, dunque potrebbe essere davvero un’opportunità

