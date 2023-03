Jerry Calà come sta dopo l’operazione: arrivano le sue parole polemiche su Twitter

Jerry Calà è stati operato nelle scorse ore dopo aver accusato un malore nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana. A seguito dell’operazione su Twitter l’attore ha risposto alle dure accuse che gli sono arrivate.

Jerry Calà come sta dopo l’operazione

Jerry Calà ha avuto un malore nella notte tra il 17 e 18 marzo. L’attore dopo il malore è stato trasportato alla Clinica Mediterranea della città partenopea. Inoltre, sarebbe stato portato in Clinica in codice rosso a causa di un probabile infarto.

Dopo la notizia ha parlato della vicenda anche Mara Venier: “Jerry è stato operato stanotte a Napoli… ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent. Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva… ma sta bene! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli… Amore mio che spavento mi hai fatto prendere!“. Le sue brevi dichiarazioni danno comunque il senso profondo dell’affetto e dell’attaccamento che c’è tra i due. Nel corso degli anni si sono comunque tenuti in contatto e, senza dubbio, continueranno a farlo. L’attore siciliano, che si trova a Napoli per le riprese di un film, ha risposto bene all’intervento e nelle prossime 24-72 ore dovrebbe essere anche dimesso, seppur dovrà fare ritorno a casa, dovendo infatti riposare.

Arrivano le sue parole polemiche su Twitter

Intanto, l’attore ha risposto alle dure accuse che gli sono state rivolte sulla questione dei vaccini. “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio”.