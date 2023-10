Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Luigi Punzo, fidanzato di Samira Lui. Modello e Luxury Concierge dei Vip, ha lavorato in località di lusso in tutta Europa.

Chi è Luigi Punzo, fidanzato di Samira Lui. Scopriamo qualche informazione in più sul noto modello, compagno di vita dell’ex Professoressa de L’Eredità. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Luigi Punzo, fidanzato di Samira Lui: vita privata e carriera del modello

Luigi Punzo è un modello di 26 anni, noto tra il pubblico italiano in quanto fidanzato di Samira Lui, bellissima ex Professoressa de L’Eredità ed ex concorrente del Grande Fratello 2023. Punzo è una personalità molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, sebbene il suo lavoro lo tenga un po’ più lontano dalle luci della ribalta rispetto alla sua compagna. Dotato di un fisico statuario, si guadagna da vivere sia come modello che come Luxury Concierge. Nel corso della sua carriera nel settore Luigi Punzo ha lavorato in yacht privati e ville faraoniche in località spettacolari come Formentera, Ibiza, Mykonos, Porto Cervo, St.Tropez, Milano e Capri.

View this post on Instagram A post shared by LUIGI PUNZO (@iamluigipunzo)

Vita privata e social network: qual è il suo profilo Instagram?

Luigi Punzo ha un profilo Instagram seguitissimo, con oltre 12mila follower, dove pubblica foto dei suoi viaggi e dei suoi servizi fotografici. Appare inoltre spesso in compagnia della sua amata Samira, tra ritiri vacanzieri sulla neve di Cortina d’Ampezzo e sulle spiagge di Formentera. I due sono innamoratissimi, come dimostra un dolce messaggio della modella in un recente post per il compleanno di Luigi: “Sei stato, sei e sarai per sempre il mio compagno di vita. Ti auguro il meglio dalla vita… Ti amo.”.