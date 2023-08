Che malattia ha Wanda Nara? “Sto per morire e non me lo dicono”

Che malattia ha Wanda Nara? La modella si apre sulle sue condizioni di salute: "Sto per morire e non me lo dicono".

Che malattia ha Wanda Nara, le rivelazioni della modella: cosa è successo?

Wanda Nara ha attirato nuovamente l’attenzione mediatica negli scorsi giorni, purtroppo non per questioni di gossip. La modella argentina e compagna del centravanti del Galatasaray Mauro Icardi potrebbe infatti essere affetta da una grave malattia del sangue che metterebbe a rischio la propria vita. Dopo le prime indiscrezioni circolate sui giornali argentini, Nara è andata su tutte le furie: “Hanno diffuso diagnosi che non avevo neanche io. Avrei scelto di farlo con più risultati e studi alla mano e sopratutto con i miei tempi”.

In seguito, tuttavia, la modella ha deciso di aprirsi sulla questione in privato con il giornalista Angel De Brito. Il conduttore ha confermato la brutta notizia nel corso del suo programma LAM: “Mi ha confermato la malattia che sta attraversando. Me l’ha detto, ma io scelgo comunque che lo dica lei. E Wanda lo dirà quando sarà più serena”.

Il racconto a De Brito: “Sto per morire e non me lo dicono”

De Brito ha riportato al suo pubblico alcuni stralci della conversazione avuta con Wanda. Secondo il conduttore, la modella è ancora sconvolta: “È stato difficile perché l’ho scoperto in tv. Nessuno me l’ha detto. Inizialmente non mi hanno confermato una diagnosi. All’inizio le infermiere sono entrate piangendo e mi hanno abbracciato. E io ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e loro non me lo dicono’“. Proprio Icardi, scioccato dalla notizia, avrebbe proposto di ritirarsi dal calcio giocato per starle vicino: “Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte, ma tutto è crollato”.

Per il momento Wanda Nara ha scelto di non divulgare dettagli precisi sulla sua malattia. Le prime voci parlavano di una possibile forma di leucemia, ma per il momento non vi è ancora alcuna conferma ufficiale circa la natura del male: “Sto bene ma sotto choc, sto assimilando. Quando riuscirò a capire ciò che mi sta succedendo, forse potrò dirlo pubblicamente”. Oggi la modella è ancora in Argentina, dove sta portando avanti delle terapie per la sua condizione nella clinica Fundaleu.