Maturità 2023, prove scritte e commissioni esterne: quando si comincia

Come ogni anno c’è chi si appresta ad affrontare i temutissimi esami di quinta. Ecco che la maturità 2023 si fa sempre più vicina con date e commissioni esterni già definiti.

Scopriamo quando si comincia.

Maturità 2023: le commissioni esterne

Gli studenti del quinto anno delle scuole superiori, seppur sembrino spavaldi, dimostrano di avere paura della temuta prova finale. La maturità 2023 prende ormai forma ed è a tutti gli effetti una realtà concreta.

Scopriamo allora quali saranno le commissioni esterne per le varie scuole:

Liceo Classico: ITALIANO – SCIENZE NATURALI – STORIA DELL’ARTE

Liceo Scientifico: ITALIANO – LINGUA STRANIERA – SCIENZE NATURALI

Liceo Linguistico: ITALIANO – LINGUA STRANIERA 2 – FISICA

Liceo Scienze Umane: per l’indirizzo artistico: ITALIANO – MATEMATICA – STORIA DELL’ARTE; per l’indirizzo coreuitico e musicale: ITALIANO – FISICA – STORIA DELL’ARTE

Amministrazione Finanza e Marketing: ITALIANO – INGLESE – MATEMATICA

Relazioni Internazionali per il Marketing: ECONOMIA AZIENDALE – INGLESE – FRANCESE

Sistemi Informativi Aziendali: ITALIANO – SECONDA LINGUA – DIRITTO

Istituto tecnico per il Turismo: ITALIANO – SECONDA LINGUA – GEOGRAFIA

Istituto tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia: ITALIANO – INGLESE – SISTEMI

Trasporti e Logistica: per l’indirizzo costruzione del mezzo: ITALIANO – INGLESE – MECCANICA; per l’istituto logistica: ITALIANO – INGLESE – MECCANICE E MACCHINE

Istituto professionale Alberghiero: ITALIANO – INGLESE – MATEMATICA

Istituto professionale dei Servizi Commerciali: ITALIANO – INGLESE – MATEMATICA;

A far paura è il fatto che i tre commissari esterni possano mettere in difficoltà i maturandi, non conoscendone il trascorso e la base scolastica.

Quando si comincia

Gli esami di Stato si avvicinano ed è ormai tempo di darsi da fare, ignorare e attendere non basta più. Le date delle prove sono già decise da tempo, con la prima prova (uguale in tutta Italia) fissata per Mercoledì 21 Giugno, che prevede una prova di italiano. Il giorno successivo, Giovedì 22 Giugno, ci sarà la seconda prova, che cambia a seconda dell’istituto, ma riguarda la materia di indirizzo.

Successivamente ci sarà la prova orale, che chiuderà il percorso didattico.

