Che malattia ha la moglie di Will Smith e da quanto tempo l'attrice sta combattendo. Lei stessa l'ha annunciato nel maggio del 2018.

Che malattia ha la moglie di Will Smith? Jada Pinkett Smith sta combattendo da diversi mesi contro un problema che lei stessa ha annunciato in un’intervista qualche tempo fa.

Che malattia ha la moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith?

Jada Pinkett Smith è la moglie di Will Smith. La coppia di attori è una delle più unite e solide ma ance aperte del mondo del cinema americano. La donna soffre di una malattia da qualche anno.

Era il 22 maggio 2018 quando raccontò per la prima volta che stava combattendo contro l’alopecia: “Mi hanno fatto un sacco di domande sul perché io porti il turbante, la risposta è che ho un problema di perdita di capelli”. L’alopecia è una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario attacca e distrugge le cellule staminali del bulbo pilifero. “Mi raso fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere.

Credo proprio che io e l’alopecia diventeremo amici, punto”.

La sua è stata anche una testimonianza per tutte le donne che ne soffrono come lei. “Un giorno, all’improvviso, ho dovuto affrontare questo problema. Che era impossibile da nascondere, così ho deciso di condividerlo con tutti. Sulle zone calve posso metterci degli strass o delle coroncine. Arrivata a questo punto, ho imparato a sorriderci sopra, anche perché non ci sono altre alternative.

Prendermi cura della mia chioma era uno splendido rituale di bellezza. Ma cosa fai quando scopri di non avere più scelta? Sotto la doccia sono rimasta con una ciocca di capelli in mano, ho davvero tremato dalla paura”.

Will Smith in difesa della moglie

Will Smith durante la cerimonia di consegna degli Oscar 2022, ad un certo punto della serata( in un momento di battute felici ed infelici del presentatore), è salito sul palco e ha sferrato un pugno al conduttore della serata Chris Rock.

Tutti hanno pensato immediatamente a una gag ma poi si sono sentite anche le parole di Will Smith quando è tornato a sistemarsi in poltrona.

A quanto pare a scatenare il gesto folle, improvviso e violento dell’attore è stata un’infelice battuta di Rock sul taglio dei capelli di sua moglie, Jada Pinkett Smith, che ha più volte parlato del suo problema di alopecia. Ciò nonostante, il comico l’ha apostrofata: “Ti stai preparando per il sequel del film Soldato Jane?”.

Un commento che proprio non è piaciuto al marito.

LEGGI ANCHE: Oscar, perché Will Smith ha dato un pugno a Chris Rock?