Maltempo, allerta meteo prosegue: piogge e neve giovedì 9 novembre

Maltempo: tante piogge ancora che sono state annunciate nelle prossime ore su diverse Regioni della Penisola. Le temperature si abbasseranno ancora di più.

Maltempo, allerta meteo prosegue

Da Nord a Sud continua ad essere protagonista il maltempo. Una nuova ondata è stata annunciata dal Dipartimento della Protezione Civile nella giornata di mercoledì 8 novembre: allerta arancione, per rischio idraulico su parte del Veneto. Allerta gialla in otto regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Molise, Campania, Puglia, Calabra, Basilicata e Sicilia. Nello specifico, prevista ordinaria criticità per rischio idraulico in:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale Emilia Romagna : Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura ferrarese

: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura ferrarese Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento

Piogge e neve giovedì 9 novembre

Il maltempo insisterà anche nella giornata di giovedì 9 novembre. Secondo quanto riportano gli esperti di meteo.it: “al mattino ampie schiarite anche su Lazio, Abruzzo, Molise e coste marchigiane; nebbie e foschie nella Val Padana orientale; nuvoloso altrove, con nubi più compatte su Alpi, Nord-Ovest, Veneto, Toscana e Sardegna, regioni raggiunte dalle precipitazioni soprattutto da metà giornata, con piogge più diffuse e localmente intense in Liguria; neve sulle Alpi dai 1200-1400 metri.

In serata maltempo anche in tutto il Nord-Est, in Umbria, Lazio e Sardegna, con piogge anche forti in Toscana; neve sulle Alpi lombarde e orientali fino circa a 1300 metri. Nuvole in aumento Sud, con le prime piogge in Campania.

Temperature minime in calo al Sud; massime in diminuzione al Nord-Ovest. Venti di Libeccio in sensibile rinforzo su Sardegna, Mar Ligure e medio-alto Tirreno, con mari molto mossi”.