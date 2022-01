Elezione Presidente della Repubblica: orario, diretta TV e streaming

Elezione del Presidente della Repubblica, quando ci saranno le votazioni? Dove seguirle?

Elezione Presidente della Repubblica: da quando

Da lunedì 24 gennaio, a Montecitorio, inizierà la prima chiama per l’elezione del Presidente della Repubblica. Vista l’importanza di questo evento, che si presenta una volta ogni sette anni, anche i parlamentari attualmente positivi potranno recarsi alla Camera dei Deputati per esprimere la loro preferenza sul successivo inquilino del Quirinale. A complicare un po’ le procedure, rispetto alle elezioni del passato, ci saranno anche i protocolli anti-covid.

È probabile che prima di avere il nuovo Presidente ci vorranno alcuni giorni di trattative tra i partiti. A differenza del passato ci sarà una sola votazione al giorno a meno di un accordo tra i vari partiti. Ogni deputato, senatore o delegato regionale, sarà chiamato per due volte a votare.

Diretta tv

Le votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica saranno in diretta tv su SkyTg24, TgCom e RaiNews24.

Tante reti come Rai 1 e La7 dedicheranno programmi e speciali per seguire le votazioni in diretta. La7 trasmetterà la #Maratonamentana con Enrico Mentana a partire dalle ore 14,20 di lunedì 24 gennaio, mentre su Rai 1 andrà in onda lo speciale TG1 che per sei ore trasmetterà la prima fase delle votazioni condotta da Monica Maggioni. Su Sky TGg24 ci sarà lo speciale Corsa al colle, curato dalla redazione politica di Sky Tg24 (in onda dalle 14,30 alle 23)

Elezione Presidente della Repubblica, dove seguire la diretta streaming

Tutte le operazioni di voto potranno essere seguite in diretta streaming e TV. A partire dalle 15:00 di lunedì 24 gennaio la diretta streaming è possibile seguire passo dopo passo tutto ciò che riguarda l’elezione del Presidente della Repubblica potrà essere seguita anche in diretta streaming dalle 15:00 tramite il canale YouTube della Camera. Non mancheranno anche le trasmissioni televisive (sia sulla Rai che su la7) che seguiranno live l’evento.