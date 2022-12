Oroscopo Paolo Fox settimanale 19-25 dicembre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 19 al 25 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni di dicembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 19 al 25 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Natale è alle porte e lo sguardo degli appassionati di astrologia è sempre rivolto al futuro.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Dicembre comincerà in modo positivo o avremo delle sfide da affrontare? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 19 al 25 dicembre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

Una settimana un po’ troppo placida per i nati nell’Ariete. Tutto tace in amore, siete troppo insicuri sul da farsi e questo blocca ogni progresso. Forse la risposta è molto più lontana di quello che pensate. Calma piatta anche sul lavoro, stavolta ben gradita. Un periodo stress-free è quello che ci vuole per mettersi alle spalle i tormenti amorosi.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

Gli astri sono dalla parte dei nati nel Toro in questa settimana.

Hai tanti progetti e una grande voglia di metterli in pratica, sia sul lavoro che in amore. Ci saranno alcuni ostacoli sul vostro cammino, ma avete la determinazione per superarli senza patemi. Tanti nuovi incontri in amore per i single, alcuni anche molto speciali. In ufficio è il momento di dare una svolta, che sia un avanzamento di carriera o un cambio radicale.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

I nati nei Gemelli si affacciano al Natale dopo un periodo difficile. Avrete finalmente il tempo di rialzarvi e di fare un po’ di chiarezza con voi stessi. Ci sono troppe complicazioni nella vostra vita, ne vale davvero la pena? A volte è meglio darci un taglio prima che cominci a fare troppo male. Consolatevi con il nuovo anno, il 2023 si prospetta molto più sereno.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

Sarà un Natale solitario per i nati nel Cancro. La tanta fatica lavorativa e alcune ferite del passato ancora aperte vi rendono borbottanti e diffidenti. In amore tante avventure, ma non avete intenzione di impegnarvi maggiormente: non avete il tempo o la voglia di dedicarvi a qualcosa di serio. Non è male, a volte, avere del tempo da dedicare solo a voi stessi.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

C’è una tempesta all’orizzonte per i nati nel Leone. Alcuni dubbi sentimentali e scontri con persone a voi vicine vi rendono incerti e agitati. Fate un respiro profondo e valutate la situazione con calma, senza innervosirvi. Ragionate a mente fredda e cercate di evitare discussioni. Sul lavoro ne avete ormai abbastanza, non vedete l’ora di godervi le vacanze natalizie: perseverate ancora un po’!

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

Periodo di ripresa in arrivo per i nati nella Vergine. Dopo tanta sfortuna in amore faticate a fidarvi degli ultimi vostri incontri, nonostante la grande passione pronta ad esplodere dentro di voi. Fate almeno un tentativo, questa volta potrebbe andare meglio. Momento di rilancio anche in ufficio, dove vi sentite più produttivi che mai. Approfittate della vostra energia per portarvi un po’ avanti.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

Giorni un po’ frustranti in arrivo per i nati nella Bilancia. Il vostro cuore sbuffa, messo alla prova da alcune situazioni al limite. Siete molto rigidi, fin troppo e faticate a fidarvi in amore. Tanto nervosismo anche in ufficio, dove più volte potreste essere tentati di andarvene sbattendo la porta. Cercate di tenere duro, bando al nervosismo: resistete fino alle feste, avrete delle occasioni per sbollire un po’.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

I nati nello Scorpione sono trainati dalla forza dell’amore. Una nuova storia accende il vostro Natale, ma avete paura che resti solo un’avventura. Sentite il bisogno di un impegno più duraturo, che possa trasformarsi in qualcosa di concreto. Cercate di comprendere meglio il vostro partner e pretendete chiarezza. Buone nuove in ambito lavorativo, le vostre intuizioni vi porteranno nella direzione giusta.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

Tanti, troppi pensieri per i nati nel Sagittario in questa settimana di Natale. Siete spesso sovrappensiero a causa del lavoro e per questo tendete ad isolarvi e ad ignorare chi vi è accanto. Avete un obiettivo preciso e siete determinati a raggiungerlo, ma rischiate di allontanarvi troppo da chi vi ama. I vostri sforzi potrebbero portarvi risultati per gennaio, a patto di tenere a freno la rabbia.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

Le stelle supportano i nati nel Capricorno in questi giorni. Gli astri vi aprono la strada verso un roseo futuro, troverete tante sorprese positive sul vostro cammino. Se siete in cerca di amore è il momento giusto per mettervi in gioco. La vostra fatica sarà ripagata sul lavoro, dove riuscirete finalmente a togliervi molte soddisfazioni. Ottime premesse per un 2023 vincente!

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

Gli ultimi giorni di dicembre introducono un inizio di 2023 spaziale per i nati nell’Acquario. Con Venere dalla vostra parte, la vostra vita amorosa torna a risplendere. Sentitevi liberi di seguire le vostre emozioni, senza paura di essere sinceri con voi stessi. Zittite quella voce nella vostra testa sempre pronta a rovinarvi la festa. In ufficio, occhi aperti: alcune costose ma intriganti occasioni sono dietro l’angolo.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 19-25 dicembre

Si riaccendono passione e amicizie per i nati nei Pesci. Ritroverete alcuni contatti persi da tempo e una complicità con la vostra metà che vi mancava moltissimo. Siate disponibili e pronti ad osare, godetevi al massimo la fine di dicembre. Nonostante alcune pressioni lavorative, non vi siete mai sentiti così vivi. La risposta ai problemi arriverà presto in ogni caso, guardate con fiducia al 2023.