Konnie Huq, chi è la moglie di Charlie Brooker: vita privata, carriera, figli

Chi è Konnie Huq, moglie di Charlie Brooker: vita privata e carriera

Nata a Londra il 17 luglio 1975, Kanak Asha “Konnie” Huq ha 48 anni ed è una conduttrice ed autrice televisiva britannica, meglio nota al di fuori del Regno Unito in quanto moglie di Charlie Brooker, autore dell’apprezzata serie Netflix Black Mirror. I suoi genitori, nativi del Bangladesh, si trasferirono in Gran Bretagna negli anni Sessanta. Konnie cresce nel distretto di Ealing, a Londra, insieme alle sue sorelle maggiori: Nutun, oggi architetto di successo, e Rupa, importante membro del Parlamento inglese e del Partito Laburista.

Da parte sua Konnie Huq si è costruita una carriera di successo nel mondo dell’intrattenimento televisivo e radiofonico, sia come conduttrice che come autrice e sceneggiatrice. Nel Regno Unito è riconosciuta soprattutto in quanto ex conduttrice di Blue Peter, il programma per bambini più longevo della storia della tv in onda dall’ottobre del 1958. Huq fa il suo esordio in tv in giovane età proprio grazie allo show, che poi presenta lei stessa dal 1997 al 2008. Nel corso della sua carriera presenta molti altri programmi tra cui The Xtra Factor, King of Nerds, The One Show, lo show radio The Tube e Shocked Britain. Negli ultimi anni Konnie si è allontanata dal piccolo schermo per dedicare più tempo alla sua famiglia. Ciò le ha permesso anche di fare il suo esordio come autrice di libri per bambini nel 2019 con Cookie and the Most Annoying Boy in the World.

Vita privata: il rapporto con Charlie e i figli

Konnie Huq e Charlie Brooker si incontrano per la prima volta sul set di Screenwipe. Dopo soli nove mesi insieme, i due decidono di convolare a nozze nel 2010. Charlie e Konnie stanno crescendo insieme due figli: Covey, nato nel 2013, e Huxley, nato nel 2015. “Quando ci siamo messi insieme gli ho detto ‘Se sei una di quelle persone che non vuole avere figli, non siamo compatibili’.”-ha spiegato Huq in un’intervista concessa a Sophie Ellie Bextor nel podcast Spinning Plates– “Stranamente Charlie non aveva mai pensato di avere figli, ma alla fine li ha voluti”.

Nel corso dell’intervista Konnie ha spiegato come mai ha scelto di essere così diretta: “Ero ormai oltre la trentina. E quando sei oltre la trentina il tuo orologio biologico inizia a ticchettare e tu a pensare: ‘Non voglio cominciare un’altra relazione senza che vada da nessuna parte’. Quindi si, molto rapidamente mi è stato chiaro che o si faceva a modo mio o non si faceva nulla. Il che è un bene perché poi capisci se qualcuno è davvero disposto ad impegnarsi con te”.