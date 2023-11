Netflix rinnova Black Mirror, settima stagione in arrivo per la serie sci-fi

Black Mirror, Netflix approva il rinnovo: settima stagione in arrivo per lo show di Charlie Brooker. La serie antologica sci-fi e i suoi universi distopici continuano a dominare le classifiche del catalogo Netflix. Cosa sappiamo sulla nuova serie?

Black Mirror, arriva il rinnovo: settima stagione in arrivo su Netflix

Black Mirror ha ancora molte storie e futuri distopici da raccontare. Dopo il successo di pubblico della sesta stagione, lo show antologico di Charlie Brooker è stato rinnovato da Netflix per una settima tranche di episodi. A dare la notizia è la rivista Variety, secondo la quale lo showrunner, affiancato dai produttori Annabel Jones e Jessica Rhoades, darà inizio alla lavorazione della nuova serie già quest’anno. L’ultima stagione, composta da cinque episodi, è stata resa disponibile in streaming nel giugno del 2023 e non ha deluso le aspettative del pubblico. Secondo le statistiche riportate da Netflix, infatti, Black Mirror si è guadagnata un posto nella Top 10 delle serie più viste del catalogo in ben 92 paesi.

Cosa sappiamo della prossima stagione?

Le informazioni sulla settima stagione di Black Mirror, per il momento, sono ancora nulle. Non è noto al momento di quanti episodi sarà composta, quali temi saranno trattati, né quali grandi nomi faranno parte del cast. La sesta stagione aveva aperto le danze una critica velenosa allo stesso Netflix e alle politiche delle piattaforme streaming con l’irriverente Joan è terribile, con Salma Hayek, Michael Cera e Annie Murphy. Brooker aveva parlato delle sue intenzioni per la sesta stagione durante l’ultimo Tudum di Netflix: “Parzialmente come una sfida, e parzialmente per mantenere le cose fresche sia per me che per lo spettatore, ho iniziato questa stagione ribaltando deliberatamente alcune delle mie convinzioni fondamentali su cosa aspettarmi”.