Caldo africano ancora per poco: in arrivo i temporali e grandine

Caldo africano ancora per qualche ora poi spazio a temporali e rovesci che abbatteranno anche le temperature. Ecco dove e quando.

Caldo africano ancora per poco perché poi ci sarà spazio per temporali e grandine su parte dell’Italia. Dunque, altre ore di alte temperature con picchi ben oltre i 30°. Secondo gli esperti ci sarà una tregua con qualche rovescio e un abbassamento delle temperature.

Caldo africano ancora per poco

Il caldo africano insisterà sull’Italia ancora per qualche ora con una temperatura molto alta soprattutto durante la giornata. Secondo gli esperti di ilMeteo.it “il gran caldo africano avrà il suo picco nella giornata di martedì 12 settembre quando al Centro-Nord si potranno toccare picchi diurni di 33-34°C in pianura e fino a 36°C sulle zone interne del Centro e delle Isole Maggiori. In questo contesto il sole sarà prevalente su tutte le regioni”. Dunque, il mese di settembre si conferma diviso a metà tra il caldo e il maltempo.

In arrivo i temporali e grandine

Tuttavia, il caldo lascerà poi il posto a temporali e grandine. “Da Mercoledì 13 Settembre – si legge sul ilMeteo.it – le temperature subiranno una leggera flessione ad iniziare dal Centro-Nord, soprattutto al settentrione e in Sardegna dove arriveranno anche dei temporali”. Mentre nella giornata di giovedì i temporali insisteranno soprattutto su Milano, Torino, Bergamo, Brescia. Poi, “Venerdì e Sabato saranno soleggiati ma un po’ instabili, con qualche acquazzone anche verso le regioni centrali, specie tra Liguria, Toscana e Nord-Est. Su tutto il Centro-Nord si avvertirà un calo delle temperature con valori diffusamente sotto i 30°C”.

