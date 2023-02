Biden annuncia di voler ricandidarsi per un secondo mandato: poi lancia un messaggio a Cina e Russia

Biden ha annunciato di voler correre per un secondo mandato da presidente degli Stati Uniti. Nel 2024 Biden compirà 86 anni ma non si sente vecchio e quindi la sua intenzione è quella di proseguire. Inoltre, ha mandato un messaggio a Pechino e Mosca.

Biden annuncia di voler ricandidarsi per un secondo mandato

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato che intende candidarsi alle presidenziali nel 2024, ma prima della campagna elettorale “ci sono cose da fare”. “La mia intenzione è stata fin dall’inizio di correre per un secondo mandato. Ma ci sono troppe cose che dobbiamo realizzare a breve termine prima che io inizi una campagna”, ha detto il presidente. “L’unica cosa che posso dire a chi si preoccupa della mia età: è guardatemi“, ha sottolineato.

Poi lancia un messaggio a Cina e Russia

Joe Biden in un’intervista a Abc news ha lanciato un chiaro messaggi sia alla Cina sia alla Russia. Il presidente american ha riferito di aver avvertito il presidente cinese Xi Jinping dei rischi che la Cina avrebbe corso nel caso avesse deciso di aiutare la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. “Ho avuto con lui una lunga conversazione sull’argomento quest’estate”, ha rivelato il presidente americano ai giornalisti al seguito alla Casa Bianca. “Gli ho detto che non era una minaccia, ma un semplice dato di fatto: in Russia se ne sono andate 600 compagnie straniere dopo che hanno visto quello che era successo”, ha detto Biden, sottolineando di aver avvertito Xi “di stare attento se è vero che il futuro della Cina dipende dagli investimenti occidentali”.

