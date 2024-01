Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: dove e quando la cerimonia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di sposarsi: la sorella di Belen ha dato l’annuncio sui suoi canali social. Ecco dove e quando la coppia ha deciso che si terrà il matrimonio. I dettagli su Instagram.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: “Non siamo pochi, ma saranno tutte persone che fanno parte della nostra vita”, ha annunciato la sorella di Belen Rodriguez sui social. Dunque, nelle prossime settimane altri dettagli saranno svelati sempre sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Dove e quando la cerimonia

Ad annunciare il luogo della cerimonia è sempre la Rodriguez sui social: “Sto vivendo un mix di emozioni che sono difficili da descrivere – ha sottolineato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -. Ma sono davvero molto felice, potete notarlo dai miei occhi e dal mio sorriso. Adesso però vi spiego perché vorrei sposarmi in Toscana. L’anno scorso, io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio in Maremma, in Toscana e lì abbiamo visto che c’è una campagna che ricorda molto la mia Argentina. Si tratta di una campagna che però somiglia anche molto a Trento, dove ha vissuto Ignazio. Quindi mi piacerebbe unire questi due mondi. Per questo ritengo che la Toscana sia il posto perfetto per il matrimonio”. Il matrimonio è previsto per il mese di giugno.