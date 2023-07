Caso Santanché, il voto in diretta della mozione di sfiducia

Caso Santanché, oggi si vota la mozione di sfiducia per la Ministra del Turismo: il video in diretta della discussione in Senato.

Caso Santanché, oggi si vota la mozione di sfiducia: la diretta

Oggi mercoledì 26 luglio si tiene al Senato la discussione e il voto per la mozione di sfiducia contro la Ministra del Turismo Daniela Santanché. In prima fila c’è il Movimento 5 Stelle che, insieme al Partito Democratico e all’Alleanza Verdi e Sinistra, chiede a gran voce le dimissioni della politica a causa del suo coinvolgimento nell’inchiesta Visibilia. “Le motivazioni sono legate alle opacità, alla mancanza di risposte, e alle bugie di Daniela Santanche nell’informativa.” -spiega il capogruppo M5S Stefano Patuanelli– “Se lei avesse chiarito non avremmo presentato questa mozione, ma la ministra ha solo attaccato magistratura e giornalisti”.

Dello stesso avviso anche il senatore di AVS Tino Magni: “Noi dovremmo rappresentare in modo corretto i cittadini italiani. Se uno di noi ha un comportamento contrario alle norme è un problema. La magistratura poi si pronuncerà sul caso, ma la ministra in quest’Aula ha mentito. Che credibilità ha allora come ministra?”. Ecco il video in diretta della discussione a Palazzo Madama.

La Ministra si difende: “Non ho mai mentito”, la maggioranza: “Gode della fiducia del centrodestra”

Da parte sua, la Ministra si è difesa: “È la seconda volta che intervengo in quest’Aula per chiarire sulle accuse giornalistiche che mi sono state rivolte. Non entrerò ancora nei dettagli. Voglio però ribadire che il giorno della mia informativa non ero stata raggiunta da alcun avviso di garanzia. Quindi io non solo ho detto la verità, ma chi dice il contrario mente sapendo di mentire”.

La maggioranza, guidata da Fratelli d’Italia si è stretta attorno alla Santanché, come spiega la capogruppo di Forza Italia Licia Ronzulli: “La ministra godrà della fiducia di tutto il centrodestra. A mio avviso non cambierebbe nulla nemmeno con un rinvio a giudizio, ma questa è una valutazione politica che non spetta a me”. Neutrali Italia Viva e Azione, con Carlo Calenda convinto che il M5S stia facendo “una stupidaggine”.