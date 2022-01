Arnold Schwarzenegger è Zeus: interpreterà la divinità in un film?

Arnold Schwarzenegger è Zeus: è apparso in un poster pubblicato sui social e web. Non si sa di preciso di cosa si tratti.

Schwarzenegger ha pubblicato un poster, che potete vedere in calce alla notizia, che lo raffigura come il Dio del cielo e del tuono della mitologia greca, anticipando un nuovo progetto in uscita a febbraio 2022. Gli addetti ai lavori non ne sanno nulla.

Non è chiaro di cosa possa trattarsi. Pochi credono che l’attore possa davvero aver vestito i panno della divinità.

L’attore interpreterà la divinità in un film?

Molti si chiedono se sia una trovata pubblicitaria. Il famoso attore potrebbe semplicemente condividere alcune divertenti fan art in previsione di una pubblicità del Super Bowl, in programma proprio nel mese di febbraio.

