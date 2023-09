Karl Marx, chi era la figlia Eleanor Marx: storie d’amore, lavoro, suicidio, film su di lei

Eleanor Marx è la figlia di Karl Marx, la più giovane di quelle che ha avuto. Il pensatore, infatti, ebbe sette figli ma morirono quasi tutti in tenera età.

Rai 3 manderà in onda, il venerdì 1 settembre 2023, il film biografico a lei dedicato intitolato Miss Marx, della regista romana Susanna Nicchiarelli.

Karl Marx, chi era la figlia Eleanor Marx

Eleanor Marx, nome completo Jenny Julia Eleanor Marx, nacque a Londra (Soho) il 16 gennaio 1855. È la più giovane figlia di Karl Marx ricordata come Eleanor Aveling ed è nota familiarmente come Tussy. Fu una donna rivoluzionaria e molto coraggiosa per i suoi tempi, tanto che è ancora ricordata ad oggi a più di un secolo e mezzo dalla sua morte.

Lavoro della figlia di Karl Marx

Eleanor era una scrittrice e attivista indipendente, ma è stata anche per un periodo segretaria del padre Karl. All’età di sedici anni, dopo aver lasciato la scuola che reputava patriarcale, Eleanor Marx inizia a supportare il padre nei convegni internazionali dove si promuovevano idee socialiste. Prima di morire, Karl Marx affida alla figlia prediletta l’onore di pubblicare i suoi manoscritti incompiuti.

Successivamente, la ragazza inizia a lavorare come insegnante.

L’unione sindacale femminile e le lotte per i lavoratori

Nel 1886 Eleanor Marx fu protagonista assieme a Clementine Black della nascente Lega Sindacale Femminile. Coinvolta da alcuni amici, l’anno successivo Eleanor aiuta attivamente nell’organizzazione di vari scioperi che si rivelano cruciali per i diritti dei lavoratori.

Le due storie d’amore

Eleanor lascia la casa dei genitori quando inizia a lavorare come insegnante nella città di Brighton. Qui conosce il giornalista francese Prosper-Olivier Lissagaray, che però il padre non vedeva di buon occhio.

Nel 1884 conobbe invece Edward Aveling, con il quale condivide le prospettive sulla politica e la religione. Aveling, però, è già sposato ma vissero comunque insieme. I due poi si unirono alla Federazione socialdemocratica di Henry Hyndman, dove Eleanor fu eletta nel Comitato Esecutivo. Tuttavia – per disaccordi – nel dicembre 1884 formò la Lega Socialista con William Morris, arrivando a organizzare il Congresso socialista internazionale a Parigi.

Il tradimento e la malattia di Aveling

Nei primi mesi del 1898, Aveling si ammala seriamente ed Eleanor lo assiste ma scoprì che l’uomo aveva sposato segretamente un’altra donna, venendo meno alla sua promessa di convolare a nozze con lei dopo aver troncato i rapporti con la sua prima moglie.

Il suicidio di Eleanor, figlia di Karl Marx

Eleanor Marx, non sopportando l’ennesimo tradimento, si suicida, ingerendo dell’acido cianidrico, il 31 marzo 1898. Muore a Lewisham, borgo di Londra, a soli 43 anni.

Il film su di lei

Per ricordare la sua figura è stato fatto anche un film biografico nel 2020 intitolato Miss Marx, della regista romana Susanna Nicchiarelli.