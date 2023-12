Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono lasciati? La verità della ballerina

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono lasciati? La showgirl anni Ottanta ha affrontato le voci di corridoio degli ultimi giorni in un’intervista concessa a Monica Setta su Storie di donne al bivio: “Sono molto arrabbiata, siamo sotto una lente di ingrandimento”.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono lasciati? Voci di crisi per la coppia

Alcune insistenti voci di corridoio hanno trascinato Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi al centro di irruenti chiacchiere e speculazioni. Secondo diverse fonti, infatti, dopo aver passato quasi quarant’anni insieme e aver cresciuto una figlia, la storica coppia televisiva sarebbe sul punto di lasciarsi. Le indiscrezioni dipingono i due come ad un passo dalla separazione, causata dalla presunta presenza di un altro uomo nella vita di Carmen Russo. Nonostante l’insistenza dei rumor, tuttavia, non sembra che queste notizie abbiano alcun fondamento. L’amore tra Carmen ed Enzo, a quanto pare, è ancora molto forte. Ad affermarlo è la stessa showgirl e ballerina anni Ottanta, che ha concesso un’intervista per smentire le voci…

Parla la showgirl: “Sono molto arrabbiata, a tutte le coppie capita una crisi”

Carmen Russo ha infatti voluto mettere le cose in chiaro negli studi di Storie di donne al bivio. Intervistata da Monica Setta, ha ammesso che il suo rapporto con Enzo Paolo Turchi è un po’ altalenante di recente. Ciononostante, non ha affatto gradito le interferenze dei media nel suo matrimonio e le invenzioni di problemi che, a quanto pare, non sono gravi come raccontato dai giornali di gossip: “Io sono molto arrabbiata. Tu l’hai saputo. È chiaro siamo una coppia sotto la lente di ingrandimento, una coppia che sta insieme da 40 anni. Una coppia di cui non si è sentito mai nulla. Lo trovo assurdo. È una notizia che fa scalpore. In ogni coppia ci possono essere dei momenti di crisi. Non è bello sottolineare, a scrivere e dire delle cose che potrebbero avere un fondo di verità…“.