Chi è Monica Setta, conduttrice di “Storie di donne al bivio”: marito, figli, carriera

Monica Setta è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva di “Storie di donne al bivio”.

Chi è Monica Setta

Monica Setta è una giornalista e conduttrice televisiva originaria di Brindisi. Nata nel capoluogo pugliese nel 1964, si è diplomata al liceo classico e di lì a poco intraprende la carriera giornalistica collaborando con il Quotidiano di Brindisi. Quando le negano il praticantato, si trasferisce a Roma e intraprende gli studi di Filosofia presso l’università La Sapienza. Da giornalista ha collaborato con varie testate, tra cui Il Popolo e La Gazzetta del Mezzogiorno.

La carriera giornalistica

Dopo la laurea lavora per un anno come assistente alla cattedra di Storia dei partiti politici presso la sua Alma Mater e inizia a collaborare con Avvenire e Il Giorno. Si iscrive poi all’Ordine dei Giornalisti nel 1989 e negli anni seguenti cambia più volte testate: passa dalla La Voce di Indro Montanelli, poi al Corriere della Sera, Io Donna, Il Messaggero, Gente e Gente Viaggi. Dal 2014 scrive invece per Gioia, rivista poi che confluisce nel brand Elle.

La tv

In televisione Monica Setta ha lavorato per TMC e LA7 nei primi anni 2000, è stata legata alla Rai dal 2003 al 2013, lavorando principalmente su Rai 2, seppur abbia fatto parte del cast di Domenica in per tre edizioni. Successivamente su Rai 1 è stata opinionista per Uno Mattina in Famiglia e Storie Italiane mentre dal 2019 diventa conduttrice di Uno Mattina in Famiglia, accanto al collega Tiberio Timperi. Tra i suoi ultimi progetti si ricorda Generazione Z, trasmissione di Rai 2 dedicata ai giovani.

“Storie di donne al bivio”

In previsione del nuovo palinsesto estivo Monica Setta è stata scelta per la conduzione del programma “Storie di donne al bivio”, in onda in seconda serata mercoledi alle 23.30 su Rai2. La prima puntata ha fatto registrare il 6.4% di Share e ha visto come ospiti Nancy Brilli, Paola Ferrari e Rosanna Lambertucci.

Ex marito e figli

Nel 1995 sposa Giuliano Torlontano, anche lui giornalista e caporedattore politico del Tg5. La coppia ha una figlia, Gaia nata nel 2000, che studia per diventare avvocato. La coppia divorzia poi nel 2011.

Nel 2021, in una intervista rilasciata a Chi, Setta annuncia di essere coinvolta in una nuova storia d’amore, ma l’identità del compagno è ancora un mistero.