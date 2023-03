Perugia, coppia trovata morta in casa: si tratta di omicidio-suicidio

La giornata di oggi si apre con un fatto di cronaca. Nella città di Perugia infatti una coppia è stata trovata morta in casa. Intervenute sul posto, le forze dell’ordine hanno constatato che si tratta di un caso di omicidio-suicidio.

Deceduti un uomo di 70 anni e una donna di 57.

Coppia morta in casa, accade a Perugia

Come per gli altri giorni, anche Mercoledì 29 Marzo presenta casi di cronaca molto particolari. Uno di questi richiama la città di Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia, dove una coppia è stata trovata senza vita nel proprio appartamento.

Ad intervenire sul posto sono state le forze dell’ordine, coordinate a loro volta dalla procura di Perugia. Ciò ha permesso di perlustrare la zona e analizzare ogni singolo inidizio. All’interno dell’abitazione è stato infatti possibile ritrovare dei biglietti che presentavano l’accaduto, fase per fase. Grazie a questi indizi, si è catalogata la vicenda in un caso di “omicidio-suicidio”. Attraverso le scritte rinvenute l’uomo di circa 70 anni, al fronte di una discussione con la moglie, causato da un uso eccessivo di quest’ultima di bevande alcoliche, avrebbe perso le staffe. Pertanto lui avrebbe prima strangolato la moglie di 57 anni, fino a toglierle la vita, e poi si sarebbe impiccato sotto la tettoia del cortile esterno alla casa.

Successivamente sul posto sono arrivati anche il ministero di turno e il medico legale. Quest’ultimo ha confermato quanto ipotizzato dai militari, collocando la scena del delitto al tardo pomeriggio del giorno prima, ovvero il 27 Marzo. Affermata anche la dinamica di omicidio-suicidio, si esclude a tutti gli effetti il coinvolgimento di altre persone. I corpi sono attualmente sotto la custodia dell’Autorità giudiziaria, a cui spetta l’autopsia. I carabinieri hanno poi sequestrato sia i biglietti – decisivi per capire la dinamica – sia i cellulari della coppia, che viveva in quell’appartamento da pochi mesi.

Un ulteriore caso che fa riflettere.