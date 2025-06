Zest, exit dalla startup Traveltech Vikey: acquisita dal gruppo Zucchetti

Zest S.p.A., società quotata su Euronext Milan e leader in Italia negli investimenti early-stage venture capital e nell’open innovation, annuncia la propria exit da Vikey, startup traveltech specializzata in soluzioni digitali per il “self check-in” e la gestione automatizzata delle strutture ricettive.

L’operazione ha portato all’acquisizione di Vikey da parte di Zucchetti, gruppo leader in Italia nello sviluppo di soluzioni software con oltre 750mila clienti attivi, che punta a rafforzare la propria presenza nel settore dell’hospitality grazie all’integrazione dell’innovativa piattaforma hardware e software sviluppata dalla startup.

La crescita di Vikey, oggi riferimento europeo per la digitalizzazione dell’accoglienza

Lanciata da Zest grazie al programma di accelerazione LUISS EnLabs, nato da una joint venture con l’Università Luiss, Vikey è cresciuta rapidamente, attraendo ulteriori investimenti da CDP Venture Capital, Zest, Italian Angels for Growth (IAG) e business angel, fino a diventare un riferimento europeo per la digitalizzazione dell’accoglienza.

La sua piattaforma integra soluzioni software e hardware per l’apertura da remoto delle porte delle strutture ricettive, “self check-in” digitale, identificazione ospiti, pagamenti e domotica avanzata, semplificando la vita di host e property manager e migliorando l’esperienza dei viaggiatori. Attualmente Vikey è presente in diversi paesi europei, con oltre 25.000 strutture gestite.

Settore turistico in piena espansione

Il settore turistico europeo è in piena espansione: nel 2024 il solo mercato degli affitti vacanze in Europa ha superato i 33 miliardi di dollari, con una previsione di crescita fino a quasi 44 miliardi entro il 2033 (CAGR 3,2%). In questo contesto, la digitalizzazione dell’ospitalità rappresenta un driver fondamentale per competitività e sostenibilità, come evidenziato anche nel report 2024 dell’European Travel Commission, secondo cui il 67% delle strutture indipendenti sta accelerando gli investimenti in automazione e strumenti digitali per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza degli ospiti.

L’operazione conferma l’efficacia di un modello di sviluppo d’impresa in cui il venture capital supporta fin dalle prime fasi la crescita di startup ad alto potenziale, per poi accompagnarle verso il consolidamento industriale al fianco di leader di settore.

Ronchini (Zest): “Nei primi sei mesi del 2025 realizzate due exit da oltre 1,5 milioni”

“Nei primi sei mesi del 2025 Zest ha già realizzato due exit per un controvalore superiore a 1,5 milioni di euro attraverso acquisizioni realizzate da partner industriali”, ha dichiarato Gabriele Ronchini, Ceo Zest Investments. “L’acquisizione di Vikey da parte del Gruppo Zucchetti rappresenta appieno il nostro modello di investimento e supporto alla crescita delle startup: valorizzare tecnologie capaci di innovare settori strategici come il turismo, creando sinergie con attori industriali solidi. Congratulazioni al team di Vikey per il loro percorso: la loro visione ha anticipato un cambiamento strutturale nel modo di accogliere i viaggiatori e può contribuire a rafforzare uno standard tecnologico europeo nel self check-in”.

Caracciolo (IAG): “Da Vikey determinazione e resilienza”

“È stato un viaggio straordinario insieme ai nostri colleghi di Zest e ai manager di Vikey, che, anche nei momenti più critici, hanno dimostrato determinazione e resilienza”, ha dichiarato Valerio Caracciolo, champion di IAG nell’iniziativa assieme al suo collega Giovanni Portaluri. “Per noi Business Angel di IAG, questa cessione rappresenta una conferma concreta del nostro ruolo attivo e positivo nel guidare le startup verso la maturità. Un sentito ringraziamento va al Fondo Rilancio di CDP Venture Capital, il cui supporto ha permesso a Vikey di esprimere appieno il proprio potenziale e raggiungere questo importante traguardo”.

Bernardoni (Vikey): “Semplificare e digitalizzare la gestione delle strutture ricettive”

“Ho iniziato questo percorso con l’idea di semplificare e digitalizzare la gestione delle strutture ricettive e sono oggi orgoglioso di vedere come Vikey sia diventata un punto di riferimento nel mercato. Ringrazio tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio”, ha dichiarato Luca Bernardoni, Founder e Amministratore Delegato Vikey.

Mastromonaco (Vikey): “Il risultato di un lavoro solido con investitori che hanno creduto nella visione”

“L’ingresso di Vikey nel Gruppo Zucchetti rappresenta un passo importante per il futuro e le potenzialità di crescita della società. È il risultato di un lavoro solido, portato avanti con coerenza da tutto il team e con il supporto di investitori e partner che hanno creduto nella visione fin dall’inizio”, ha affermato Luigi Mastromonaco, Presidente Esecutivo Vikey.