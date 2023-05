Cantante Francia Eurovision 2023: chi è La Zarra che canta “Évidemment”

Chi è La Zarra, la cantante che per la Francia si esibirà all'Eurovision Song Contest 2023 si esibirà con Évidemment

All’Eurovision Song Contest 2023 che si sta svolgendo a Liverpool una delle nazioni protagoniste potrebbe essere la Francia. Ecco chi è La Zarra che rappresenta il paese transalpino. Ecco chi è la Zarra.

Cantante Francia Eurovision 2023: chi è La Zarra

La Zarra, vero nome Fatima Zahra Hafdi, è una cantante nata a Montréal, in Canada, il 25 agosto 1987. All’Eurovision Song Contest 2023 si esibirà con Évidemment nel corso della finale della competizione.

Canzoni e album

La Zarra ha debuttato in Francia nel 2016 con il singolo Printemps blanc, che ha realizzato con il rapper Niro, e da quel momento in poi la sua carriera ha iniziato ad avere una risalita importante in termini di fama. Del 2021, invece, la nomination dell’artista ai Nrj Music Awards e il suo album di debutto Traîtrise. Altri singoli di successo sono À l’ammoniaque/Mon dieu del 2020, Tirer un trait, Tu t’en iras, Tftf e Santa Baby, usciti sempre nel 2021, mentre Sans Moi è stato pubblicato nel 2022.

La Zarra: premi e riconoscimenti

La Zarra, oltre ai Nrj Music Awards, nel 2022 ha ricevuto anche una candidatura come rivelazione dell’anno ai Félix Award, e anche un riconoscimento come scoperta dell’anno per Francophone par la Socan.

Il brano all’Eurovision Évidemment

Il brano, scritto insieme a Benny Adam e prodotto con la collaborazione di Banx & Ranx, è stato selezionato dall’emittente radiotelevisiva pubblica francese France Télévisions ed è stato presentato il 19 febbraio nel corso del programma 20h30 Le Dimanche, in onda su France 2.