Campioni, il 31 Maggio al cinema: trama e trailer del film

Tra musica e cinema, le novità sono tantissime. Ecco che giunge una nuova pellicola, dal titolo Campioni, con trama e traile, in uscita il 31 Maggio 2023. Di seguito anche un accenno ad alcuni attori che compongono il cast.

Una pellicola americana che potrebbe fare breccia nel cuore di molti spettatori.

Campioni, trama del film

Prossimamente nelle sale cinematografiche, il film Campioni è pronto a debuttare in Italia, precisamente Mercoledì 31 Maggio. Si tratta di una pellicola coinvolgente, che cattura l’attenzione degli spettatori.

La trama racconta di Marcus Marakovich, un ex coach di basket di una lega inferiore. Dopo molti passi falsi, il protagonista si trova ad affrontare un processo in tribunale, perdendo qualsiasi incarico. D’altra parte gli viene affidata la guida di una squadra di giocatori con un handicap intellettivo. Marcus crede però che questi ragazzi non siano in grado di poter giocare e migliorare e che il suo ruolo sia soltanto quelli di farli sentire importanti e coesi come team; poco alla volta arriverà però a ricredersi. Il mister comincia a rendersi conto che, nonostante i limiti, questi ragazzi sono pronti a prendersi tutto e a migliorare, tagliando traguardi che mai si sarebbe aspettato. Non soltanto diventeranno dei giocatori attenti alel regole, ma saranno capaci di insegnare il valore della vita allo stesso Marcus, il quale si unirà moltissimo a loro.

Una vera e propria crescita personale, che gli permetterà di maturare come persona. Il film vede la direzione di Bobby Farrelly e si presenta come un genere commedia e drammatico, della durata di circa 124 minuti, distribuito dalla Universal Pictures. Tra gli attori principali si può citare Woody Harrelson, nelle vesti del protagonista. Altri nomi di rilievo sono Ernie Hudson, Cheech Marin, Matt Cook, Kaitlin Olson e Madison Tevlin.

Il trailer