Napoli, lo stupore di Di Canio: “Squadra devastante”

All’indomani della netta vittoria contro la Cremonese, a tessere le lodi del Napoli c’è stato anche Paolo Di Canio, sorpreso non tanto dal risultato, quanto dalla continuità del club. L’ex calciatore classe ’68 ha messo in evidenza le tante qualità dei campani, non soltanto sul piano fisico e tecnico, ma anche mentale.

L'armata di Spalletti, attualmente, non ha rivali. Le parole di Paolo Di Canio sul Napoli La 22° giornata di Serie A ha recitato lo stesso copione per il Napoli. A cambiare sono state l'avversaria e lo stadio. Dallo Spezia in trasferta alla Cremonese in casa, entrambe con un successo per tre reti a zero. I protagonisti quasi gli stessi: ancora una volta la coppia Kvaratskhelia-Osimhen ha deciso l'incontro, stregando anche Carnesecchi. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, gli uomini di Spalletti erano in cerca di una vendetta, oltre che del successo. Il 3-0 ha messo in chiaro le cose, confermando quanto di buono fatto fino a questo momento dal Napoli. L'ex attaccante – e attuale tecnico – Paolo Di Canio ha espresso il suo parere sulla squadra, analizzandone il quadro. Questo à ciò che è trapelato dalla sua intervista per Sky Calcio Club: "A parte la Coppa Italia, il Napoli è una squadra devastante. Poi quando si difende bene si attacca anche bene. Con questo tipo di calcio ha devastato tutti anche nel girone di Champions League, però nello scontro diretto con squadre che hanno pedigree e maggiore esperienza bisogna stare attenti a fare azioni leziose. Se si perdono 5-6 palle a centrocampo invece che una… Là si farà la differenza". Da un lato ne ha confermanto le qualità, ma dall'altro ha dichiarato che l'inesperienza – contro le big europee – potrebbe ancora essere un limite. Occorrerà guardare la Champions League per averne una conferma o una smentita. Una cosa è certa, lo scudetto è sempre più vicino al Vesuvio.