Adrienne Vaughan, chi era la turista americana morta ad Amalfi: cosa è successo?

Chi era Adrienne Vaughan, turista americana morta ad Amalfi in un tragico incidente in barca. Presidente di un’importante casa editrice, era in vacanza sulla Costiera Amalfitana insieme alla sua famiglia. Che cosa le è successo?

Chi era Adrienne Vaughan, turista americana morta ad Amalfi

La turista americana Adrienne Vaughan non ce l’ha fatta. La 45enne è morta a causa delle ferite riportate nell’incidente nautico ad Amalfi, a nulla è valso l’intervento dei soccorsi. Vaughan era un nome importante nel campo dell’editoria internazionale. Laureata alla New York University, nel corso della sua carriera aveva lavorato per il gruppo editoriale Disney come direttore finanziario ed editore. Dal 2021 era la Presidente della sezione americana di Bloomsbury, casa editrice nota nel mondo per la pubblicazione dei romanzi di Harry Potter. “È stata il mio coach e il mio mentore.” -scrive di lei un suo collega su Linkedin- “Ho amato lavorare con lei ogni giorno. Era sempre pronta ad aiutare gli altri. Una vera leader”. Adrienne era in vacanza in Europa insieme a suo marito, Mike White, e i suoi figli, due ragazzi di 14 e 11 anni. Oltre alla Costiera Amalfitana, lei e la sua famiglia avevano visitato anche Londra e Roma.

Il fatale incidente, la 45enne sbalzata in mare dopo uno scontro tra barche

La tragedia si è consumata giovedì 3 agosto, durante una gita in motoscafo nelle acque di Nerano, nel Fiordo di Furore. Attorno alle 18.30 l’imbarcazione su cui viaggiavano Adrienne e la sua famiglia, per cause ancora poco chiare, è andata a schiantarsi contro un veliero turistico, dove un gruppo di un ottantina di persone stava festeggiando un matrimonio. Nell’incidente il marito di Adrienne riporta una ferita al braccio mentre i suoi due figli, per fortuna, ne escono illesi. La 45enne, tuttavia viene sbalzata in mare in seguito allo scontro, venendo poi trascinata tra le eliche del motore. La donna ha riportato ferite su tutto il corpo, in particolare alla testa. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi e il trasporto immediato in elicottero in ospedale, non c’è stato nulla da fare. I medici non sono riusciti a rianimarla e non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.