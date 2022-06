Bruno Venturini, chi è: vita privata, dove vive, moglie e canzoni

Bruno Venturini è un cantante tenore di fama internazionale. Le sue origini sono campane ma il suo successo parte da Roma quando era molto giovane.

Bruno Venturini, chi è: vita privata e dove vive

Bruno Venturini è all’anagrafe Bonaventura Esposito ed è nato il 1° dicembre 1945 a Pagani, comune in provincia di Salerno, in Campania. Nella sua vita è da sempre stata protagonista la musica. Oggi, infatti, è un tenore di fama internazionale, apprezzato non solo in Italia ma anche all’estero.

Ha iniziato a cantare tra i mercatini di Roma per sostenere le spese mediche fondamentali per il padre. Nel 1955, si è trasferito a Roma con la famiglia per consentire al padre di essere curato in quanto affetto da cirrosi epatica.

Cantando nei mercatini della Capitale, il suo talento fu scovato dal tenore Mario Lanza che poi spinse un giovane Venturini a studiare e sviluppare il suo talento canoro. In seguito, si ritrasferisce a Salerno e comincia a studiare canto, debuttando ufficialmente nel 1959, durante la festa di Porta Capuana.

Diversi riconoscimenti anche istituzionali nella sua vita: nel 1955 è stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, dall’allora presidente Oscar Luigi Scalfaro. Nel 1972 ha ricevuto il Nobel dall’Accademia delle lettere, scienze ed arti di Milano.

Bruno Venturini: moglie

Il tenore ha sposato Filomena “Mena” Di Rosa. La coppia ha avuto tre figli: Raffaele, Vittorio e Salvatore. Purtroppo poi ha perso la sua amata e di lei ha parlato così: “La mia medicina ora è il pubblico, a Pasquetta ricoverai mia moglie, dopo 15 giorni ci lasciò, una notte, il 21 aprile…”.

Canzoni

Nel corso della sua carriera, ha venduto oltre cento milioni di dischi. La sua opera discografica più famosa è Antologia della Canzone napoletana, pubblicata dalla SAAR Records di Milano.

