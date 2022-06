Andrea Sannino, chi è: vita privata, concerti 2022 e canzoni famose

Andrea Sannino è un cantante di origini napoletane che è diventato famoso soprattutto per il brano Abbracciame.

Andrea Sannino è un figlio di Napoli e della musica napoletana. Il suo nome è legato a un successo nazionale che è stato il brano Abbracciame.

Andrea Sannino, chi è: vita privata

Andrea Sannino è nato a Napoli, il 5 luglio 1985. Dopo il diploma all’istituto alberghiero, ha frequentato anche per qualche mese l’università. Poi, ha iniziato a seguire corsi di teatro ma la sua strada definitiva intrapresa è stata la musica. Nel 2006 arriva in televisione, in particolare nel programma di Rai 1 Il treno dei desideri.

Nell’occasione ha l’opportunità di duettare con Lucio Dalla.

Si è sposato Marinella Marigliano, con la quale ha avuto due figli, Gioia e Alessandro. La famiglia vive attualmente a Ercolano, in provincia di Napoli.

Andrea Sannino: concerti 2022

Nel 2022, stanno avendo un discreto successo i duetti e le partecipazioni insieme ad un altro artista napoletano Franco Ricciardi. Recentemente sono stati anche a Made in Sud.

Le canzoni famose

Il suo più grande successo è stato il brano Abbracciame che è diventato un vero e proprio inno napoletano.

Un altro brano che ha fatto strada è stato ‘Na vita sana, una delle canzoni più famose di Andrea, scritta dall’amico Gigi D’Alessio.

Nel 2019 arriva Nanà (con Sal Da Vinci e Franco Ricciardi; scritta da Renato Zero) e nel 2020 E’ Gioia. L’ultimo singolo Voglia ha lasciato l’amore in bocca al cantante napoletano. Alla fine del 2021, tuttavia, ha appreso di essere stato escluso dall’edizione 2022 del Festiva di Sanremo.

