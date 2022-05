Bruce Springsteen Tour 2023 in Italia: date, città, biglietti

Bruce Springsteen torna in Tour nel 2023, ecco le tappe in Italia: tutte le date e le città dei concerti del Boss. Come acquistare i biglietti?

Bruce Springsteen torna in Tour nel 2023: le date in Italia, le città e i biglietti. Dopo lo stop forzato della pandemia, il Boss ha annunciato le date europee della sua nuova tournée. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui concerti del cantante.

Bruce Springsteen, il Tour 2023 in Italia: date e città

Ora è ufficiale, Bruce Springsteen torna in concerto con la E Street Band. Il cantautore americano ha annunciato il suo nuovo tour nel 2023, durante il quale si esibirà in tutta Europa.

Il Boss torna in live dopo una lunga pausa forzata a causa della pandemia da Covid-19, con una serie di date negli Stati Uniti ancora non svelate. Springsteen ne ha parlato entusiasta in una nota ufficiale: “Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno, e anche dopo!”.

La tournée europea avrà inizio il 28 aprile 2023, con un concerto a Barcelona. Sono ben tre, invece le date italiane del tour:

Giovedì 18 maggio 2023 , Ferrara , Parco Urbano Giorgio Bassani;

, , Parco Urbano Giorgio Bassani; Domenica 21 maggio 2023 , Roma , Circo Massimo;

, , Circo Massimo; Martedì 25 luglio 2023, Monza, Prato della Gerascia dentro l’Autodromo Nazionale.

Dove comprare i biglietti?

I biglietti dei concerti di Bruce Springsteen saranno venduti in anteprima per chi dispone di un voucher per uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni causate dalla pandemia e non lo ha quindi ancora utilizzato per intero. La prevendita, fino ad esaurimento posti, avrà inizio il 25 maggio dalle 10 alle 23.59 per i concerti di Ferrara e Roma, mentre quella per la tappa di Monza si svolgerà il 30 maggio, sempre dalle 10 alle 23.59.

I biglietti saranno venduti online sui circuiti ufficiali di Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Le vendite generali si svolgeranno invece il 26 maggio per le tappe di Ferrara e Roma e il 31 maggio per quella di Monza, con apertura sempre alle 10 e un massimo di quattro biglietti acquistabili per tappa per ogni account.