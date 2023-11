Giovanni Cricca, chi è la fidanzata e ballerina Isobel

Giovanni Cricca ha come fidanzata la ballerina Isobel. Sarà ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

Giovanni Cricca, chi è la fidanzata

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata di Cricca, ex Amici 22, perchè dai social fa trapelare poco. In realtà Cricca, prima di entrare nella scuola, era fidanzato, poi quando è stato eliminato ha deciso di chiudere la sua storia d’amore. Cricca, proprio al reality, si è avvicinato alla ballerina e concorrente Isobel Kinnear. Tra i due è nato un flirt, durato poco tempo che ballava nel team della Celentano.

Lei con la sua allegria e la sua spontaneità ha travolto tutti e tra i due erano scattati i primi baci.

La storia d’amore con Cricca

La coppia nata all'interno della scuola di Amici sembrava essersi sciolta dopo la fine del reality, ma in realtà ora è più unita che mai. L'indizio definitivo del loro riavvicinamento è arrivato sui social media l'8 agosto 2023, in occasione del 20esimo compleanno di Giovanni Cricca. In queste immagini condivise, i due ex concorrenti appaiono compiaciuti e felici e un bacio appassionato tra Isobel e Cricca ha tolto ogni dubbio sulla natura della loro relazione.

Chi è Giovanni Cricca

Giovanni Cricca è nato a Riccione (provincia di Rimini) l’8 agosto 2004. Noto per essere entrato nella scuola di Amici, è figlio di due operatori umanitari che si sono conosciuti in Africa e all’età di cinque anni si è trasferito a Sydney (Australia) dove ha mosso i suoi primi passi in campo artistico. Qui Cricca si specializza in canto grazie al Sydney Children’s Choir, e comincia a suonare anche il pianoforte.

Nel corso della sua vita Cricca ha svolto diversi lavori come cameriere, elettricista e bagnino. Nel 2021 Cricca partecipa ad AreaSanremo, giungendo nella rosa dei 53 finalisti. Nel 2022 ha lavorato all’Aquafan di Riccione e ha pubblicato il singolo “San Lorenzo”, per poi partecipare a Deejay On Stage.