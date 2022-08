Chi è Renato Schifani, candidato governatore del centrodestra in Sicilia

Renato Schifani sarà il candidato della coalizione di centrodestra per le elezioni regionali in Sicilia: ecco chi è

Sarà Renato Schifani il candidato per le elezioni regionali in Sicilia del centrodestra, in programma il prossimo 25 settembre. La coalizione di centrodestra, in data 12 agosto 2022, ne ha dato l’ufficialità.

Renato Schifani candidato governatore del centrodestra in Sicilia

Dopo che Nello Musumeci, presidente uscente della Sicilia, ha deciso di ritirarsi da un possibile bis, ad essere candidato come suo successore nel centrodestra sarà Renato Schifani. La scelta, proposta dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, è stata accettata da Fratelli d’Italia ed è riuscita a compattare il centrodestra.

“In qualità di ex Presidente del Senato – ha spiegato Ignazio La Russa – Schifani ha mostrato nel suo ruolo istituzionale di essere al di sopra dei partiti. Meloni ha comunicato a Salvini questa preferenza. Ancora una volta FdI fa il massimo sforzo per l’unità del centrodestra anche a scapito delle legittime aspirazioni».E

Chi è Renato Schifani

Renato Schifani, siciliano, è nato a Palermo nel 1950 ed è stato presidente del Senato dal 2008 al 2013 (legislatura che ha visto prima come presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e poi Mario Monti).

Cresciuto in una famiglia medio-borghese, è laureato in giurisprudenza. Ex esponente della Democrazia Cristiana, nel 1995 è entrato in Forza Italia, dove è rimasto fino al 2009. Ha seguito Silvio Berlusconi nella trasformazione del suo partito nel Popolo delle Libertà e poi dal 2013 al 2016 ha fatto parte dei vertici del Nuovo Centro Destra, formazione politica guidata da Angelino Alfano che poi si è definitivamente sciolta nel 2017. Successivamente, poi, ha aderito nuovamente a Forza Italia, formazione per la quale attualmente è senatore.