Bruce Springsteen a Ferrara il 18 maggio in concerto nonostante il maltempo: biglietti in vendita sui social e tante polemiche

Bruce Springsteen a Ferrara si esibisce in concerto nella città emiliana. Il maltempo sta causando tanti danni e problemi ma l’evento non è stato annullato. Tante le polemiche che sono arrivate agli organizzatori.

Bruce Springsteen a Ferrara il 18 maggio in concerto nonostante il maltempo

Bruce Springsteen a Ferrara si esibisce in concerto nella serata del 18 maggio. La notizia, stranamente, non è la presenza dell’artista internazionale in Italia ma la conferma dell’evento nonostante il maltempo e tutti i problemi che la Regioni sta affrontando in queste ore. Non c’è stato nessun passo indietro con 50mila persone attese da tutto il mondo.

L’organizzatore Claudio Trotta di Barley Arts ai microfoni di Radiofreccia ha confermato l’evento: “In questi 15 giorni abbiamo avuto una grandissima esperienza di persone, di aziende e di tanta passione e amore per il proprio lavoro che ci hanno permesso oggi di essere in condizione, dal punto di vista dello spettacolo e dell’allestimento dell’arena, di essere in sicurezza e di essere tranquilli che quando apriremo le porte, il pubblico sarà servito in maniera adeguata e lo spettacolo si svolgerà regolarmente”.

Biglietti in vendita sui social e tante le polemiche

Da segnalare che molti stanno cercando di vendere i biglietti last minute sul web e social sia per l’impossibilità di raggiungere Ferrara sia per l’allerta rossa che è stata annunciata anche in molte zone della Regione.

Tante le polemiche sui social: “Il concerto di Ferrara è da annullare. Punto. Arrivare in Emilia Romagna è pressoché impossibile e laddove le strade siano accessibili, non possono e non devono essere occupate da decine di migliaia di auto che impedirebbero ai soccorsi di raggiungere le migliaia di persone sfollate. La cosa peggiore è che, in questa situazione, non sia stato emesso nessun comunicato ufficiale da parte degli organizzatori. Nonostante ciò, le testate giornalistiche continuano a riportare (anche nelle ultime ore e negli ultimi minuti) che il concerto è, ad ora, confermato”.

Ma le proteste arrivano anche dalla politica: “Il sindaco Alan Fabbri e la sua giunta sembrano avere un solo pensiero: ovvero mettere in atto il grande agognato evento di Springsteen, incuranti del dolore, della disperazione, della difficoltà che hanno messo in ginocchio migliaia di persone”, ha detto la consigliera comunale del Gruppo Misto, Anna Ferraresi.

