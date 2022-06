Come sta Piero Pelù, caduto durante il concerto a Milano?

Piero Pelù, mentre cantava durante un concerto, ha perso l’equilibrio ed è caduto proprio mentre si stava esibendo sul palcoscenico. Un episodio analogo era già accaduto a Massimo Ranieri e aveva fatto preoccupare moltissimo i fan del cantante. Ma come sta ora Piero Pelù dopo il suo concerto a Milano?

Come sta Piero Pelù, caduto durante il concerto?

Il cantautore toscano Piero Pelù si stava esibendo sul palco quando ad un certo punto, proprio durante un bagno di folla, è caduto e ha perso l’equilibrio.

Caduto “a testa in giù” durante la sua esibizione, ha dovuto fare degli accertamenti alla fine dell’evento e ha comunicato ai suoi fan che tutto questo “è il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una protrusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro”. Oggi è stato lo stesso Pelù a pubblicare il video della caduta e le lastre alla testa sui social network.

La caduta durante il concerto

Il cantante quindi, dopo il concerto, ha informato i fan sulle sue condizioni. La sua caduta avvenuta al concerto di Milano però, avvenuta a testa in giù, avrebbe potuto procurargli danni ben peggiori. Pelù in quel frangente aveva chiesto l’ausilio del servizio steward per ricevere un sostegno, avendo capito di trovarsi in equilibrio precario.