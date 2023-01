Boss in incognito,16 gennaio 2023: chi è il proprietario e l’azienda nella nuova puntata

Boss in incognito,16 gennaio 2023 va in in onda la seconda puntata del programma di Rai 2. Con la conduzione e la partecipazione in incognito anche di Max Giusti si andrà a conoscere una nuova realtà imprenditoriale dell’Italia.

Boss in incognito,16 gennaio 2023

Boss in incognito è un docu-reality che è alla sua ottava edizione. Max Giusti conduce il programma per la terza edizione consecutiva. Il docu-reality è tornato in onda con le nuove puntate a partire da lunedì 9 gennaio 2023, in prima serata su Rai 2, ogni lunedì. Ci sarà la possibilità di seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma RaiPaly. Lunedì 16 gennaio 2022 è in programma la seconda puntata.

Chi è il proprietario e l’azienda nella nuova puntata

Protagonista e boss in incognito della seconda puntata è Riccardo Pezzali, presidente di Profunghi, azienda che produce e commercializza svariate tipologie di funghi coltivati. Ecco la presentazione della Rai sulla realtà dell’azienda di Pezzali. “Con sede centrale a San Cesareo, in provincia di Roma, Profunghi vanta 5 siti produttivi dislocati intorno ai Castelli Romani – per un totale di 13 mila mq di coltivazioni -, conta 130 dipendenti e produce 50 mila quintali di funghi all’anno. Nella sua avventura in incognito, Riccardo Pezzali affiancherà i suoi dipendenti: Duilio gli insegnerà a preparare i letti di coltivazione, Veronica lo condurrà in una fungaia mostrandogli come raccogliere i funghi, Sandra lo istruirà nel lavoro di farcitura degli champignon e nel confezionamento dei porcini e con Ramona potrà preparare il misto trifolato. Max Giusti, invece, calatosi nei panni di Josè, incontrerà Alina e, con lei, si cimenterà nella sgambatura e nel confezionamento degli champignon”.

