Roma, turista sfregia Colosseo: rischia multa e carcere

Arriva l’estate e, con essa, anche il periodo del turismo. Moltissimi stranieri si spostano infatti in massa per visitare le bellezze dell’Italia. Tra le mete principali non può che esserci Roma, macchiatasi però di uno spiacevole evento: un turista sfregia il Colosseo per dedicare una frase d’amore alla compagna.

Ripreso da alcuni passanti, adesso rischia sia la multa che il carcere.

Sfregia Colosseo per dedica: cosa rischia il turista

La città di Roma mostra meraviglie millenarie e, per questo, risulta una delle mete più ambite, soprattutto dai turisti stranieri. Proprio nei giorni scorsi si è però verificato uno spiacevole episodio. Un turista (di cui non si hanno informazioni sull’identità) ha sfregiato una parte del Colosseo per dedicare una “frase d’amore” alla compagna. La scritta in questione è Ivan+Haley 23, scritta su una delle mura dell’Anfiteatro Flavio.

Per sua sfortuna è stato però ripreso da alcuni passanti che nel medesimo giorno (ovvero il 23 Giugno) hanno condiviso il video sui social network, prima che facesse il giro del web e giungesse alla polizia.

Adesso per il turista sono guai seri: la pena toccherebbe i 5 anni di carcere e almeno 15.000 euro di multa.

Le parole del Ministro della Cultura

Questo gesto ha scaturito l’indignazione da parte di tutti, in particoar modo del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, poiché visto come un atto di noncuranza nei confronti dell’arte e di un’altra città.

Ecco infatti il suo rimprovero:

“Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, un patrimonio della storia come il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto all’Anfiteatro Flavio, venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi”.

Si attendono dunque ulteriori riscontri per identificare il colpevole. Intanto L’Ente Parco Archeologico del colosseo ha messo in atto una denuncia per il danneggiamento dell’Anfiteatro Flavio, in data 25 Giugno 2023.

Appena si scoprirà l’identità del turista, si potranno mettere in atto le giuste pene legali.