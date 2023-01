Boss in incognito 2023, torna il programma di Rai 2: l’azienda nella prima puntata

Boss in incognito 2023 riparte con la nuova edizione del programma condotto da Max Giusti su Rai 2 in prima serata.

Boss in incognito 2023 ritorna con la nuova edizione su Rai 2 sempre con la conduzione di Max Giusti. Le nuove puntate partano dalla serata di lunedì 9 gennaio 2023.

Boss in incognito 2023, torna il programma di Rai 2

Boss in incognito è un docu-reality che è alla sua ottava edizione. Max Giusti conduce il programma per la terza edizione consecutiva. Il docu-reality andrà in onda a partire da lunedì 9 gennaio 2023, in prima serata su Rai 2, ogni lunedì.

Ci sarà la possibilità di seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma RaiPaly.

L’azienda nella prima puntata

Protagonista della prima puntata della nuova edizione è Claudio Papa, proprietario di Dolceamaro, azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno. L’azienda, con sede a Monteroduni, in provincia di Isernia, conta 70 dipendenti, ha uno stabilimento che occupa una superficie di 8.000 mq, oltre a 1.500 ettari di mandorleti e noccioleti biologici, materie prime fondamentali per la creazione dei confetti e delle pralinate al cioccolato, ed esporta le sue dolcezze in trenta paesi del mondo per un fatturato annuo di 9 milioni di euro.

