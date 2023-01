Boss in incognito in tv il 23 gennaio 2023: qual è l’azienda protagonista della puntata?

Boss in incognito: va in in onda la terza puntata del programma di Rai 2. Con la conduzione e la partecipazione in incognito anche di Max Giusti si andrà a conoscere una nuova realtà imprenditoriale dell’Italia.

Boss in incognito in tv il 23 gennaio 2023

Boss in incognito è un docu-reality che è alla sua ottava edizione. Max Giusti conduce il programma per la terza edizione consecutiva. Il docu-reality è tornato in onda con le nuove puntate a partire da lunedì 9 gennaio 2023, in prima serata su Rai 2, ogni lunedì. Ci sarà la possibilità di seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma RaiPaly. Lunedì 23 gennaio 2022 è in programma la terza puntata.

Qual è l’azienda protagonista della puntata?

L’imprenditore in incognito della terza puntata è Angelo Pinto, direttore generale di Pinto srl, azienda che produce sistemi oscuranti, tapparelle, box doccia e porte a soffietto. La Pinto srl ha una storia lunga trent’anni e tre stabilimenti in Italia, uno a Fidenza, uno a Mediglia, in provincia di Milano, il terzo a Polla, in provincia di Salerno. Ed è nello stabilimento campano che il boss andrà in missione sotto copertura. L’azienda vanta 250 dipendenti e realizza 300.000 prodotti al giorno, per un fatturato di quasi 80 milioni di euro l’anno. Angelo Pinto lavorerà con Tayna, con cui creerà i box doccia; con Christian, con cui darà vita alla tapparella; con Selene per l’assemblaggio e il confezionamento delle tapparelle; e con Carmen per la realizzazione della mazzetta dei colori. Ad aiutare il boss ci sarà, come sempre, Max Giusti, che, nei panni di Josè, con Giuseppe produrrà una porta a soffietto.

